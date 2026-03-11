Wall Street opera con leves subas, pero las bolsas europeas caen a la espera de avances en la guerra

Wall Street inicia la jornada con leves subas en el premarket mientras el petróleo repunta más de 2% ante las dudas sobre si la liberación récord de reservas propuesta por la AIE alcanzará para compensar los riesgos de suministro por el conflicto en Medio Oriente.

La Agencia Internacional de Energía propuso la mayor liberación de reservas de su historia para reducir los precios del crudo.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, luego de una nueva baja este martes . Mientras, los precios del petróleo vuelve a subir debido a las dudas del mercado sobre si el plan informado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para una liberación récord de reservas de petróleo podría compensar los posibles shocks de suministro por la guerra en Medio Oriente .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Oracle (+9,75%), CarMax (+5,01%) y CF Industries (+1,22%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Diamondback (-3,02%), News Corp B (-2,28%) y Cintas Corporation (-1,67%).

Durante esta jornada también será importante la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EEUU , correspondiente a febrero, el último antes de que las hostilidades con Irán escalaran militarmente.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,49% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán cae 0,72% y el CAC francés acompaña con una baja de 0,32%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,56%.

El precio del petróleo vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,24%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,25%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,26% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,51%.

En el sector de los metales preciosos, el oro baja 0,86% hasta u$s5.196 la onza, mientras que la plata corrige 2,86%, bajando hasta los u$s87.

El petróleo vuelve a subir, pero con más moderación

El petróleo arranca una nueva jornada volátil, aunque la fluctuación de precios es relativamente moderada en comparación con las subas récord de la sesión del lunes.

El Wall Street Journal informó que la AIE propuso la mayor liberación de reservas de su historia para reducir los precios del crudo, mientras que los ministros de energía de los países del G7 manifestaron su apoyo al principio de utilizar las reservas para afrontar la situación.

Los futuros del crudo Brent suben alrededor de un 2,15%, situándose en u$s89,77 por barril, tras haber llegado a cotizar a un mínimo de u$s86,24 durante la noche. De manera similar, el barril de WTI avanza 2,38% hasta los u$s85,42.