Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán aseguró que lanzó la "operación más intensa y pesada" desde el comienzo del conflicto

La tensión en Medio Oriente continúa aunque muy volátil. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " podría estar dispuesto a dialogar con Irán". Las declaraciones del líder republicano se dan luego de haber afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada". En paralelo, el Pentágono aseguró que este martes será el día "más intenso" de ataques. Desde que comenzó la guerra, un millar y medio de iraníes han muerto, y el ejercito estadounidense reporta siete muertos.
Irán lanzó un nuevo bombardeo de misiles hacia el centro de Israel
El ejército israelí informó que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán con dirección al centro de Israel. Según las autoridades militares, los sistemas de defensa aérea se activaron para interceptar los proyectiles mientras se activaban las sirenas de alerta en varias zonas del país.
De acuerdo con evaluaciones iniciales, se dispararon pocos misiles y la mayoría habrían sido interceptados por los sistemas defensivos. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos tras el ataque.
Las sirenas sonaron en el centro de Israel, en partes del norte y también en Judea y Samaria (Cisjordania). Según las primeras informaciones, los proyectiles habrían sido interceptados en el aire sobre Jerusalén y Cisjordania.
Dejá tu comentario