En Vivo
11 de marzo 2026 - 09:40

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán aseguró que lanzó la "operación más intensa y pesada" desde el comienzo del conflicto

iran armas nucleares misiles guerra.jpg
Por

Bombardeos, amenazas militares y ataques en distintos puntos de la región suman tensión en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto entre EEUU, Israel e Irán en vivo.

La tensión en Medio Oriente continúa aunque muy volátil. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " podría estar dispuesto a dialogar con Irán". Las declaraciones del líder republicano se dan luego de haber afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada". En paralelo, el Pentágono aseguró que este martes será el día "más intenso" de ataques. Desde que comenzó la guerra, un millar y medio de iraníes han muerto, y el ejercito estadounidense reporta siete muertos.

Sin embargo, desde Teherán voceros de las fuerzas armadas iraníes aseguraron que serán ellos quienes definirán el final del conflicto y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

El conflicto afecta cada vez más a los mercados y el precio del petrolero superó los u$s100 el barril. Francia anuncia una misión para "abrir" el paso de Ormuz y Lula da Silva asegura que hay que prepararse para una invasión en un futuro.

Live Blog Post

Irán lanzó un nuevo bombardeo de misiles hacia el centro de Israel

iran ataque israel

El ejército israelí informó que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán con dirección al centro de Israel. Según las autoridades militares, los sistemas de defensa aérea se activaron para interceptar los proyectiles mientras se activaban las sirenas de alerta en varias zonas del país.

De acuerdo con evaluaciones iniciales, se dispararon pocos misiles y la mayoría habrían sido interceptados por los sistemas defensivos. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos tras el ataque.

Las sirenas sonaron en el centro de Israel, en partes del norte y también en Judea y Samaria (Cisjordania). Según las primeras informaciones, los proyectiles habrían sido interceptados en el aire sobre Jerusalén y Cisjordania.

Live Blog Post

El desgaste y el golpe económico: cuál es la estrategia de Irán para vencer a EEUU en la guerra en Medio Oriente

trump iran petroleo oro

Golpeado militarmente por los ataques de Estados Unidos, Irán respondió con una serie de acciones que incluyen ataques a países del Golfo Pérsico y la amenaza de bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Para varios analistas, lo que podría parecer una reacción desordenada responde en realidad a una estrategia clásica de guerra asimétrica destinada a desgastar a un adversario militarmente superior.

La república islámica lanzó proyectiles hacia la región del Golfo, además de ataques dirigidos hacia Azerbaiyán y Turquía, lo que abrió interrogantes sobre si se trata de acciones improvisadas o de un plan estratégico.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Wall Street opera con leves subas, pero las bolsas europeas caen a la espera de avances en la guerra

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, luego de una nueva baja este martes. Mientras, los precios del petróleo vuelve a subir debido a las dudas del mercado sobre si el plan informado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para una liberación récord de reservas de petróleo podría compensar los posibles shocks de suministro por la guerra en Medio Oriente.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que atacará objetivos económicos y tecnológicos de EEUU e Israel

Guardia Revolucionaria iraní

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron, este miércoles por la mañana, que comenzarán a atacar objetivos económicos - como "bancos" - y tecnológicos propiedad de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Según detalló el portavoz del ejército, la decisión es una respuesta "la última noche uno de los bancos del país tras fracasar a la hora de alcanzar sus objetivos militares".

"Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región", sentenciaron a través de la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Pese a la suba, los combustibles en la Argentina se mantienen por debajo del promedio mundial

naftas-combustibles.jpg

En un contexto de extrema incertidumbre para el mercado energético mundial, el mapa de precios de los combustibles en América Latina muestra fuertes disparidades. Mientras el petróleo Brent opera bajo una fuerte volatilidad por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Argentina logra mantenerse en la mitad de la tabla regional en cuanto al costo de la nafta, aunque muestra signos de presión en el segmento del gasoil.

Según el último relevamiento de SEG Ingeniería basado en datos de Global Petrol, el precio de la nafta en Argentina se ubica actualmente en u$s1,228 por litro. Esta cifra posiciona al país en el noveno lugar del ranking latinoamericano, lejos de los valores récord que ostenta Uruguay, donde el litro supera la barrera de los u$s2.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Medio Oriente se hunde en la violencia: EEUU, Israel e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el inicio de la guerra

Israel intercepta misil de Yemen 2.jpg

Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos contra Irán y Teherán respondió con ataques a gran escala contra Israel y países del Golfo Pérsico, en una jornada que marcó la escalada más violenta del conflicto. El intercambio masivo de ataques profundiza un escenario que muchos analistas ya describen como un posible apocalipsis regional.

La nueva fase de la guerra comenzó luego de que Washington anticipara que sería el día de ataques “más intensos” desde el inicio del conflicto. Tal como había advertido la administración estadounidense, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra múltiples objetivos dentro de Irán.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La selección femenina de Irán llegó a Malasia en medio de un fuerte operativo tras ser señaladas como “traidoras en tiempos de guerra”

Embed

La selección femenina de fútbol de Irán llegó a Malasia escoltada por funcionarios de la República Islámica y se prepara para abordar el último vuelo rumbo a Teherán, en medio de una fuerte tensión política. Las jugadoras fueron señaladas como “traidoras en tiempos de guerra” después de negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

El episodio ocurrió durante la Copa Asiática, cuando varias futbolistas decidieron permanecer en silencio durante el himno iraní, un gesto que provocó una fuerte reacción dentro de la República Islámica. Tras el partido, cinco integrantes del equipo solicitaron protección y fueron rescatadas por la policía australiana del hotel donde se alojaba la delegación.

Entre las jugadoras que recibieron asilo se encuentra la capitana del equipo, Zahra Ghanbari. También obtuvieron protección Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh y la joven Fatemeh Pasandideh, de 21 años, mientras crece la preocupación por la situación que podrían enfrentar las futbolistas al regresar a Irán.

Live Blog Post

El petróleo vuelve a subir, mientras el mercado sigue con incertidumbre la guerra en Medio Oriente

petroleo

Los precios del petróleo vuelven a subir este miércoles 11 de marzo, mientras los principales mercados bursátiles de Europa y Asia operaron con pérdidas, en un escenario dominado por la incertidumbre que genera la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La tensión geopolítica continúa condicionando a los inversores. “Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever”, señaló Andreas Lipkow, analista de CMC Markets.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin baja a u$s69.000 y las altcoins siguen esta tendencia, a la espera del dato de inflación en EEUU

bitcoin criptomonedas

El mercado de criptomonedas borra subas y anota tímidas caídas, a medida que vuelve la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) cae 1,7% y se ubica apenas por debajo los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH) también perdió 1,7% hasta los u$s2.028, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta la baja de Solana (Sol) (-2%).

Leé la nota completa

Live Blog Post

Irán publicó un video versión "lego" de la guerra contra EEUU e Israel

Iran video de lego guerra en medio oriente

En un curioso posteo vía redes sociales, Irán retrató este martes la guerra con EEUU e Israel en un video con Legos. El video inicia con el presidente de EEUU, Donald Trump, revisando los "Epstein Files" (El expediente Epstein), por el caso que vincula al republicano con el financista pedófilo Jeffrey Epstein. Tras enojarse por lo que encuentra allí, la minifigura que retrata a Trump apreta un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil contra un aula, en referencia al escandalo por un ataque estadounidense contra una escuela iraní, que dejó más de 150 muertos, en su gran mayoría niñas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: ¿Donald Trump cantó victoria para calmar a los mercados y el petróleo?

Por José Siaba Serrate

trump aranceles eeuu

Dicho y hecho. El precio del petróleo se disparó por encima de los 100 dólares, y el presidente Trump declaró que la guerra está “casi terminada”, los objetivos militares alcanzados antes de tiempo y que no hay razones para descontar una crisis de energía. ¿Es el fin de la guerra, Gekko?

Leé la nota completa

Live Blog Post

Criticas demócratas a Donald Trump por sus contradicciones en la guerra

El líder demócrata en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, cuestionó este martes al presidente Donald Trump y a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, por enviar mensajes contradictorios sobre el desarrollo de la guerra contra Irán.

A través de un mensaje en la red social X, el senador sostuvo que ambos funcionarios cambian su versión constantemente. “Trump dijo que la guerra en Irán estaba ‘terminada’, pero Hegseth aseguró que hoy será el día de ataques más intenso hasta ahora. ¿Cómo es posible que Trump y sus compinches no puedan aguantar 12 horas sin contradecirse sobre esta guerra?”, criticó duramente Schumer.

Los comentarios del líder Demócrata se dieron luego de que Hegseth señalara en una conferencia de prensa, que la jornada del martes marcaría el mayor nivel de bombardeos desde que comenzó la ofensiva militar el pasado 28 de febrero.

Las declaraciones contrastan con lo expresado el lunes por el propio Trump, quien había asegurado que el conflicto estaba “prácticamente terminado” y que las operaciones militares concluirían “pronto”, al considerar que la capacidad militar de Teherán se encuentra fuertemente debilitada.

EEUU: demócratas recuperan la Cámara de Representantes y republicanos conservan el Senado
Live Blog Post

Más de la mitad de los estadounidenses rechaza la guerra en Irán

trump-reacts-to-something-he-doesnt-like-in-the-oval-office-v0-sygzncz63gne1 copy

Según una encuesta publicada este martes, el 53% de los estadounidenses se oponen a la guerra en Irán. El estudio lo realizó la Universidad Quinnipiac del estado de Connecticut, y sostiene que solo 4 de cada 10 ciudadanos apoyan la agresión y cerca de 1 de cada 10 no está seguro. Los números son similares a los sondeos hechos por el Washington Post y la cadena CNN.

El 55% de los votantes en la encuesta de Quinnipiac señaló que no creía que Irán representara una “amenaza militar inminente” para EEUU.

Por otro lado, la cadena Fox News, la más alineada con la administración de Donald Trump, ofreció números más polarizados y equitativos. Un 51% de los norteamericanos está a favor de los ataques, mientras un 48% los rechaza.

Casi en su totalidad, los sondeos recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses piensa que el gobierno de Trump no ha ofrecido una explicación clara de las razones detrás de los ataques militares.

Live Blog Post

Donald Trump amenazó nuevamente al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí: "No creo que pueda vivir en paz"

donald trump y mojtaba jameneí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente la designación de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán y lanzó una advertencia sobre su futuro político. El mandatario aseguró que el dirigente iraní podría enfrentar dificultades para mantenerse en el poder sin el aval de Washington.

Las declaraciones del líder republicano se produjeron días después de la confirmación de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jameneí. Trump volvió a expresar su rechazo al nombramiento y reiteró que el nuevo dirigente necesitaría su aprobación para sostener su autoridad.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Cuatro heridos y caos al caer dos drones cerca del aeropuerto de Dubai

Cuatro personas resultaron heridas cuando dos drones cayeron en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubai el miércoles por la mañana, informó la Oficina de Prensa del Gobierno de Dubái.

Un ciudadano indio sufrió heridas moderadas, y dos ciudadanos ghaneses y un ciudadano bangladesí sufrieron heridas leves, según una publicación en X. “El tráfico aéreo está funcionando con normalidad”, añadió. Aún no está claro el alcance de los daños sufridos por el aeropuerto.

video aeropuerto dubai caos
Live Blog Post

La Guardia Revolucionaria de Irán dice que lanzó la operación “más intensa”

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo que lanzó su “operación más intensa y pesada” desde el inicio de la guerra, según los medios estatales. Irán afirmó que su ataque nocturno involucró el lanzamiento de misiles, incluido su misil balístico de largo alcance Khorramshahr, contra objetivos en Israel y activos estadounidenses en la región, informó la emisora estatal iraní IRIB.

“Continuaremos nuestros ataques sostenidos con propósito y fuerza, y en la continuación de esta guerra solo pensamos en la rendición completa del enemigo”, dijo el IRGC, y agregó: “La guerra terminará solo cuando la sombra de la guerra sea eliminada de nuestro país”.

Misiles Irán a Israel.jpg

Dejá tu comentario

