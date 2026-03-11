Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán aseguró que lanzó la "operación más intensa y pesada" desde el comienzo del conflicto

Live Blog Post

Irán lanzó un nuevo bombardeo de misiles hacia el centro de Israel

iran ataque israel

El ejército israelí informó que detectó un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán con dirección al centro de Israel. Según las autoridades militares, los sistemas de defensa aérea se activaron para interceptar los proyectiles mientras se activaban las sirenas de alerta en varias zonas del país.

De acuerdo con evaluaciones iniciales, se dispararon pocos misiles y la mayoría habrían sido interceptados por los sistemas defensivos. Las autoridades indicaron que no se registraron heridos tras el ataque.

Las sirenas sonaron en el centro de Israel, en partes del norte y también en Judea y Samaria (Cisjordania). Según las primeras informaciones, los proyectiles habrían sido interceptados en el aire sobre Jerusalén y Cisjordania.