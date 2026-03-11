Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 11 de marzo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 11 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.400 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 11 de marzo El dólar CCL opera a $1.462,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de marzo El dólar MEP opera a $1.422,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.450,50, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s69.805, según Binance.