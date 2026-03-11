Charlas de Quincho (Parte II): PDAC 2026 Toronto, RIGI al por mayor, glaciares for export y un cónclave minero histórico

El megaencuentro canadiense volvió a confirmar que la minería está lejos de ser un sector del pasado. Energy Report estuvo presente por primera vez. Aquí, los RIGI que vienen, Chile y su ley de glaciares, el “ALMA” de la región, el cóctel en el Club Cactus y las minutas en el hotel Shangri-La. Qué se dijo dentro y fuera del cónclave minero y el dilema de los proveedores y el papel higiénico.

Ni la guerra en Irán, la escalada del precio petróleo o la Argentina Week de Nueva York podrán quitarle protagonismo a la mejor edición PDAC en Toronto de la historia. Con más de 32.000 asistentes y unos 8.300 expositores y conferencistas presentes, el cónclave anual minero de Canadá marcó un antes y un después para la industria , que se muestra más vigente e indispensable que nunca. Y como Ámbito estuvo presente por primera vez con Energy Report no podían estar ausentes estas -¿clásicas?- Charlas de Quincho mineras , que te cuentan lo que no se vio de los pasillos públicos, lo que se escuchó en cócteles y encuentros hoteleros, y lo va a suceder en el rubro minería. Información es poder y aquí se sirve en bandeja. Veamos.

Con una delegación de más de 300 personas , Argentina fue protagonista de la PDAC 2026. El portfolio de 180 proyectos y las destacadas participaciones en foros canadienses de empresarios criollos, eximios analistas y funcionarios nacionales y provinciales, generaron un clima de atracción de inversiones pocas veces visto. El secretario Daniel González fue el jefe de la misión gubernamental, junto al abogado Luis Lucero, un habitué de las PDAC y las torres de pisos altos. Los dos lucieron en el “Argentina Day” , donde 500 personas lograron ingresar a la sala 106 del sector Norte del Metro Toronto Convention Center para escucharlos, frente otras 150 que no tuvieron el privilegio.

Al finalizar su exposición en inglés, Daniel González anticipó a un selecto grupo que el RIGI atraerá unos u$s100.000 millones, pero se quedó corto. Las iniciativas mineras aprobadas y en evaluación suman u$s47.000 millones, pero en breve pedirán solicitud otros 4 proyectos por más de u$s15.000 millones adicionales. Y para fin de año, con la acertada extensión del régimen hasta julio del 2027, entrarán al menos u$s20.000 millones más al régimen general y al PEELP. Si a estos números se le suman proyectos oil&gas, offshore, logística, tecnología y biotecnología el piso en promesas de inversión superarán holgadamente los u$s150.000 millones al cierre del año.

PDAC MTCC La Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) tiene 94 años de historia. La PDAC 2026 recibió a 32.155 participantes de todo el mundo, la mayor participación en la historia del evento.

No hay que olvidar que el 2027 es año electoral y el régimen general para inversiones mayores a u$s200 millones compromete a las empresas a desembolsar al menos el 40% del total en los dos primeros años del proyecto, y un 20% del total para Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo (PEELP), que requieren desembolsos mínimos de u$s2.000 millones. “Así cualquiera hace campaña”, reflexionó un funcionario provincial, mientras se servía el café del break. En ese momento, donde se vio a ejecutivo sacar una original tarjeta personal QR impresa en una chapa de cobre rojo, se escuchó un dato saliente del GNL, que interesará a más uno: es inminente que Argentina LNG anuncie el cierre de un acuerdo de financiamiento con un banco español por u$s8.000 millones. “El sueño de YPF y sus socios se hace realidad”, comentó el stakeholder que ventiló el secreto.

El anuncio del gas es ilustrativo de lo que ahora sucede en minería: todos los actores involucrados juegan para el mismo lado, unifican discursos, posturas, comparten agendas y hasta se pasan contactos de estudios de abogados internacionales, fondos de inversión y todo tipo de agentes foráneos interesados en invertir en Argentina. La misma unificación en la acción de los empresarios privados que se vio en el sector petrolero para desarrollar Vaca Muerta hace unos años, para encarar las grandes obras de infraestructura necesarias para exportar petróleo y GNL, ahora se palpita en la minería. Ese es el camino, repiten. En oil&gas se pudo hacer bajo el liderazgo de YPF. En Canadá se mencionó la titánica tarea de CAEM, el trabajo mancomunado de las provincias y el empuje de cámaras, embajadas y otras entidades extranjeras, como la Cámara de Comercio Argentino Canadiense o la Bolsa de Toronto.

Ejemplo de esa “fuerza minera unificada” es la nueva estrategia diseñada para conseguir en Diputados la sanción definitiva de la adecuación de la ley de Glaciares. Grandes proyectos de cobre en San Juan y Mendoza dependen de esta norma, y este fue un tema de charla en los pasillos del MTCC. “Si no sale, se van a caer unos u$s30.000 millones en inversiones, incluso, hay que algunos que tienen RIGI presentados y hasta aprobados”, detalló un ejecutivo argentino de una multinacional suiza, que vio caer una megafusión por no contar con los permisos ambientales necesarios.

Preocupado, este hombre de ojos saltones es uno de los que teje la nueva estrategia parlamentaria por glaciares: al menos dos enviados por el sector privado ya recorren despachos y hacen llamados. Saben que el pedido opositor de una audiencia pública presencial y virtual es parte de la negociación con gobernadores, pero se quejan de que son los mismos con los que acordaron en el Senado. Doble o nada, prevén que será el Toma y Daca. Al inicio del poroteo, los mineros se muestran optimistas. Algunos arriesgan 150 afirmativos, otros piden cautela. “Vayamos por la huella, hay mucho trabajo por hacer, tenemos que ser muy inteligentes”. Y no solo de este lado de la Cordillera.

Chile mira la ley de glaciares… y toma nota de Argentina

En los corrillos mineros de la edición 94° de PDAC también circuló una carta publicada en Diario Financiero que no pasó desapercibida para quienes siguen el debate regulatorio en lo altos de los Andes. Su autor, el consultor Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting, dejó un mensaje claro: “Chile necesita ordenar su propia discusión sobre glaciares si quiere competir en serio por inversiones mineras”. ¿Competir con quién?: atención Mendoza, alerta San Juan.

El planteo es interesante porque toma como referencia lo que ocurre en Argentina. Según Guzmán, la reciente discusión sobre la modificación de la ley de Glaciares busca reducir la incertidumbre regulatoria, delimitando mejor qué es ambiente periglacial y priorizando evaluaciones caso por caso basadas en la relevancia hídrica. La idea –dice Guzmán al mirarse en el espejo- no es bajar estándares ambientales, sino hacerlos más claros y operativos, algo que podría acelerar proyectos sin comprometer la protección del agua.

Del otro lado de la cordillera, advierte, Chile no tiene una ley específica de glaciares, sino un mosaico de normas que muchas veces terminan en interpretaciones cambiantes, judicialización y debates legislativos que se repiten una y otra vez. En otras palabras: reglas difusas que complican inversiones. Cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia.

TMX Bolsa de Toronto Canadá La Bolsa de Toronto (TSX y TMX) recibieron a delegaciones de varios países de América Latina. El objetivo, mostrar una región unica en pos del desarrollo minero para la transición energética global.

El mensaje final del consultor fue directo al Congreso chileno: reabrir el debate, proteger el patrimonio hídrico, pero también destrabar proyectos cuando no exista impacto relevante, lo que podría generar más competencia con iniciativas sanjuaninas o mendocinas. Traducción libre de quincho minero: mientras Argentina intenta ordenar su marco regulatorio, en Chile algunos ya empiezan a preguntarse si no llegó la hora de escribir su propia ley de glaciares… y dejar de discutir siempre lo mismo. Lo que no está en discusión hoy es la integración regional minera.

El “ALMA” de la minería regional: a preparar los Curriculum Vitae

En los pasillos de PDAC 2026, entre paneles, reuniones relámpago y almuerzos ejecutivos en Azure o The Loose Moose del downtown de Toronto, hubo un anuncio que despertó curiosidad en el ecosistema minero latinoamericano: el nacimiento de Alianza Minera de América Latina, más conocida por sus siglas ALMA. La nueva entidad fue presentada formalmente en Toronto con la firma de un manifiesto fundacional que busca articular a los países de la región bajo una visión común de minería moderna, sostenible y con legitimidad social.

Al frente quedó el chileno Francisco Lecaros, ex presidente de la Fundación Minera de Chile, acompañado por la ejecutiva peruana Adriana Aurazo como secretaria general. La premisa es clara: América Latina concentra buena parte de los minerales críticos –léase cobre y litio- que demanda la transición energética, pero el liderazgo regional no dependerá sólo de la geología, sino también de estándares, institucionalidad y licencia social.

The Loose Moose bar The Loose Moose, en el downtown de Toronto. Fachada del bar-restaurant utilizado como base de operaciones durante día y noche de los participantes a la PDAC.

La estructura ya tiene representantes por país. En el caso argentino, el elegido fue Carlos Cuburu, ex subsecretario de Política Minera. Otros seleccionados fueron Tamara Leves (Chile), Ana Milena Vásquez (Colombia), Álvaro Barrenechea (Perú), Marisol Barragan (México), Chafika Eddine (Panamá y Brasil), Mauricio Pernia (Venezuela), Carolina Orozco (Ecuador), Pamela Sarmiento (Honduras) y Silvia Pérez Carrasco (Nicaragua), mientras que otros países están en proceso de revisión. La idea -explicaron- es construir una red que conecte ecosistemas mineros nacionales y proyecte una voz latinoamericana más coordinada en el escenario global. Pero el dato que generó más comentarios en los pasillos fue otro.

La flamante organización ALMA anunció que comenzará a designar secretarios generales adjuntos en cada país, además de crear un consejo consultivo público-empresarial y una asamblea integrada por empresas, instituciones y especialistas del sector. Y ahí fue cuando varios veteranos de la industria -entre bromas y miradas cómplices- empezaron a preguntarse en voz alta: “¿Dónde dejo mi CV?”.

Cóctel en Club Cactus de la avenida Adelaide

Congelados quedaron muchos visitantes la primera noche de PDAC, luego del cóctel de Argentina Mining y Los Azules en la planta baja del Cactus Club Café, y no por los -18 grados que marcó el termómetro ese día. En el mitin sobre calle Adelaide 77, frente a las oficinas de TSX Group y su vecina torre EY, un jefe de negocios para Canadá resumió el desafío del que todos hablan: “Las decisiones de inversión global en minería para Argentina están tomadas, y no hablo por los FID que faltan como el de Vicuña que llegará después de mitad de año. Ahora la pelota está del lado argentino otra vez, ya los convencimos. Tenemos que avanzar con la infraestructura que falta, eso nos preguntan los fondos: ¿cómo van a hacer las provincias para tener energía, transporte, logística en general, más trabajadores?”.

En el “Argentina Day” el secretario Daniel González reiteró que las obras eléctricas, caminos, puentes y acueductos, entre otras, las deben hacer los privados. “El Estado nacional ahí no se mete, pero vamos a ayudar que vengan empresas”.

Club Cactus Café Toronto Canadá Afuera del Cactus Club Café el termómetro marcaba -18 grados. Adentro, no solo se conversaba sobre minería.

Entre sushi, camarones empanados, bocaditos de carne y gin tonics, se remarcó que provincias como San Juan, Salta y Mendoza están dispuestas a aportar lo suyo en conjunto con esos privados –que no son estrictamente mineros, sino grandes constructores-, como aprobaciones ambientales para las líneas de alta tensión y más generación eléctrica. De hecho, en medio de la PDAC se conoció que Genneia y BID Invest sellaron el primer tramo de financiamiento por u$s185 millones, parte de un acuerdo ampliable a u$s320 millones, para nuevos parques solares y sistemas de almacenamiento con baterías, además de financiar estudios clave de transmisión eléctrica vinculados a proyectos de minerales críticos.

Oportuno el Diablo metió la cola por el energético en San Juan, con un fuerte cortocircuito entre directivos Vicuña y el gobierno sanjuanino por la infraestructura eléctrica para los proyectos de cobre, que obligó al -ausente en PDAC- gobernador Marcelo Orrego a llevar tranquilidad en una reunión posterior en Vancouver con los Lundin. Según trascendió, hay cuestionamientos sobre quién financiará y operará las nuevas líneas de alta tensión y cómo se garantizará un acceso equitativo para futuros proyectos en el distrito Vicuña y alrededores, en un contexto donde varias minas temen quedar relegadas si la infraestructura se diseña exclusivamente en función de los grandes desarrollos Josemaría y Filo del Sol. Este brete recién comienza, veremos cómo finaliza. Antes de fin de marzo, un grupo de embajadores y diplomáticos visitará Vicuña a más de 4.000 metros de altura. Allí, conocerán los planes de construcción de Fluor y las pequeñas obras que se licitarán por fuera. Momento para evacuar dudas.

Rob McEwen MIke Meding Juan Pablo Perea Martín Ossa Los Azules San Juan Rob McEwen, Mike Meding, Juan Pablo Perea y Martín Ossa, durante una presentación del proyecto de cobre Los Azules, en San Juan.

En la noche de Cactus Club Café no solo se habló de minería. Una mesa redonda copada por mendocinos expresó su preocupación -y temor- por la crisis del vino, el rechazo de los productores a la cosecha y el sobrestock en las bodegas. El conflicto enfrenta a cosecheros de FOEVA y bodegueros, que en medio negocian paritarias con una oferta del 1% mensual durante seis meses para el personal de bodegas y del 0,5% mensual para los trabajadores de viña, pero que de fondo esconde una lucha desigual contra la abrupta caída del consumo de la bebida nacional en el mundo, y la necesidad de reconvertir una industria centenaria.

“Si los mendocinos no resuelven este conflicto ya, puede derivar en un freno a la minería, que viene avanzando muy bien en Mendoza, porque los vitivinícolas van a agarrarse del argumento del uso del agua como chivo expiatorio para pegarle al gobierno. Algo tienen que hacer y es urgente”, exhortó un consultor con más de 20 clientes en el país y exterior, que continuó el raid nocturno en Medemoiselle, entre narguile, música árabe, exóticas presencias y espumantes.

Minutas en el hotel 5 estrellas Sangri-La

En la previa al cóctel de CAEM del tercer piso del Hotel Sangri-La cinco estrellas, distinguidos participantes de la PDAC se dieron cita en The Lobby Lounge estilo japonés, donde se armó una mesa chica y por donde circularon todo tipo de comentarios mineros. El primero en escucharse fue la incorporación de Ignacio Celorrio y sus adalides del estudio Alfaro Abogados al Martínez de Hoz & Rueda (MHR), sin dudas el pase del año en el mundillo legal. “Ellos formaron el equipo asuntos jurídicos e institucionales más grande del país”, se comentó con envidia. Y no es para menos: antes de firmar, Celorrio y su team presentó un RIGI por u$s3.000 millones para un proyecto de litio en Salta.

Hotel Sangri-La Toronto Canadá

Pero el de Celorrio no fue el único pase mencionado, al compás del té escoces y Tsingtao, también se mencionó el pase oficial del geólogo Ricardo Martínez (ex Mina Gualcamayo y afán descubridor de decenas de proyectos) como nuevo líder de Huayramin, el brazo logístico minero del Grupo Corven, oriundo de Venado Tuerto, que promete pisar fuerte en el sector. Y no casual, también se comentó antes de subir al tercero el pase a Vicuña de su ex compinche en Gualcamayo, Marcelo Agulles, nuevo director de Comunicaciones. Lo último antes de ingresar al masivo cóctel de CAEM, con los abrigos en la mano, fue la mención al fuerte desembarco de un grupo empresario brasileño interesado en tierras raras, que llega de la mano del titular de una cámara de proveedores. Ya tienen un pie en un proyecto y van por más. Pronto habrá novedades.

Roberto Cacciola, la comitiva de CAEM, la Embajada Argentina en Canadá y el Consejo Federal de Inversiones volvieron a deslumbrar con un servicio lunch de alto nivel para casi 200 personas de pie, en salón más estridente del Sangri-La. En colaboración de la Embajada Canadiense en Argentina, se organizó el encuentro más importante por fuera de la PDAC. Y aunque para muchos lo más espectacular fue la comida y la variedad de bebidas de la barra, para los ávidos lo más jugoso fue el cónclave previo a puertas cerradas en una sala de reuniones contigua, con acceso súper restringido. Aunque entre los presentes se prometió charla sin filtraciones, fue imposible.

Ignacio Celorrio De salida. El abogado con 30 años de experiencia en minería Ignacio Celorrio se sumó al estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR).

Para dialogar y repasar los lineamientos sectoriales estuvieron cara a cara durante casi tres horas los embajadores Josefina Martínez Gramuglia y Stewart Wheeler; Luis Lucero; Ignacio Lamothe, del CFI; Diego Sucalesca, de la Agencia Argentina de Inversiones; los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilnek (Río Negro); los vices Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja) y Hebe Casado (Mendoza); los ministros Juan Pablo Perea (San Juan), José Ignacio Lupion (Salta) y Jaime Álvarez (Santa Cruz).

Nota aparte para Ricardo Quintela, que tenía pasaje aéreo emitido, pero por pedido de un exmandatario coterráneo no se subió al avión. El motivo de esa ausencia habría sido la contradicción de buscar inversiones para una actividad que todavía no está totalmente permitida en La Rioja.

La parte corporativa internacional en el cónclave fue representada por Rene Muga, VP Asuntos Corporativos Latinoamérica para BHP; Sam Pigot, CEO de Lithium Argentina; William McNevin, de SSR Mining; Michael Steinmann, CEO Pan American Silver; Rob McEwen, de McEwen; Kristen Pelc, de Fortescue; Matt Pascall, de First Quantum, y Martín Perez de Solay, CEO en Glencore Argentina.

¿Qué se dijo dentro del cónclave minero?

Uno de los ejes fue la media sanción a la ley de Glaciares, que muchos dentro del sector interpretan como un posible punto de inflexión para destrabar inversiones de largo plazo. La lectura dominante es que la reforma apunta a reducir la incertidumbre regulatoria y devolver protagonismo a las provincias, con evaluaciones ambientales basadas en criterios científicos y no en zonas grises que durante años frenaron proyectos estratégicos. Tiene que salir si o si, se dijo ahí dentro. Pero también apareció otro tema sensible: la licencia social. En la mesa se recordó que apenas el 20% de los argentinos dice conocer algo de minería y que siete de cada diez admiten saber poco o nada, por lo que el desafío comunicacional del sector sigue siendo enorme.

image En la previa al cóctel de CAEM se reunieron en un salón contiguo empresarios nacionales y extranjeros, con funcionarios nacionales y provinciales. Se prometieron una reunión sin filtraciones, pero fue imposible.

El otro gran tema fue el futuro cercano: infraestructura, capital humano y coordinación política para los proyectos de cobre que se vienen. En el sector advierten que la escala de estas inversiones exigirá nuevas líneas eléctricas, logística y proveedores preparados, además de mano de obra capacitada para evitar una “crisis de expectativas” en las comunidades.

Entre cafés y bebidas sin alcohol, allí se recordó lo que había dicho horas antes Ron Hochstein, el CEO de Vicuña Corp., ante proveedores locales. “Nuestro proyecto será una de las cinco minas más grandes del mundo de cobre, la tercera de oro y la segunda de plata, esto lo van a ver los hijos de sus nietos. Tenemos que estar preparados”. En la misma línea, Rob McEwen aseguró que “no hay techo para el oro” y vaticinó que Argentina podría superar a Perú en producción de cobre, si se desarrollan los grandes proyectos en cartera.

En paralelo, el clima político fue descripto como uno de los momentos de mayor alineación entre provincias, Nación y empresas, con señales positivas como el RIGI, la baja de la inflación y el renovado vínculo con Canadá. La conclusión que sobrevoló la reunión fue clara: si Argentina logra ordenar reglas, infraestructura y comunicación social, la minería puede pasar de promesa a verdadero motor de desarrollo regional. Sin embargo, como en todo cónclave, también hubo discusión.

image Los rionegrinos Alberto Wereltineck y Joaquín Aberastain Oro demandados por participantes del Argentina Day en el salón 106 del MTCC.

¿Qué se dijo afuera del cónclave minero?

Las tres horas reunión a puertas cerradas no impidió que algunos participantes salgan para ir al baño. Por lo que la presencia en los pasillos del hotel se volvió vital para estas Charlas. Según quienes estuvieron adentro, el clima fue cordial, pero sin filtros. El tema más caliente fue el reclamo del sector y de algunas provincias para eliminar las retenciones al litio y a la plata, que hoy pagan 4,5%.

Desde las provincias productoras advirtieron que se trata de “una situación desigual respecto al cobre y al oro que no pagan este tributo”, mientras que desde el Gobierno nacional el secretario Luis Lucero respondió sin rodeos: “La soja paga más del 20% y ustedes pagan 4,5%. Se están llenando de guita con estos precios”, en referencia al fuerte rally que tuvo la plata en los últimos meses, que lo llevó por encima de 20.000 la tonelada LCE. Las compañías retrucaron que, aunque los precios mejoraron, la producción viene cayendo por el agotamiento natural de varios proyectos, y que una baja impositiva podría ser clave para reactivar inversiones, sobre todo después de que el Gobierno descartara crear un RIGI especial para exploración en minas maduras.

image Delegación mendocina, santacruceña y salteña en plena actividad en PDAC con empresarios argentinos y extrnajeros en el stand de Argentina de las provincias.

El otro frente de discusión fue el compre local, donde quedaron expuestas las diferencias entre provincias. Empresas y funcionarios nacionales cuestionaron porcentajes que consideran “inaplicables” para contratar proveedores regionales, pero algunos distritos defendieron con firmeza su postura. Desde Santa Cruz, el ministro Jaime Álvarez fue tajante: “Los santacruceños tienen que estar primeros porque los recursos son de la provincia”. Catamarca y Salta adoptaron una posición más moderada, defendiendo la prioridad local pero con mayor flexibilidad, mientras que San Juan mantiene un delicado equilibrio entre discurso pro-inversión y proyectos legislativos para elevar los porcentajes de contratación regional. La voz más disruptiva llegó desde Mendoza: su ministra Jimena Latorre sostuvo que estas leyes “son inconstitucionales” porque “no se pueden crear fronteras donde no las hay”.

El encuentro cerró con la idea de armar una mesa ampliada entre provincias mineras e industriales, para sumar a distritos como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires a la cadena de proveedores. Puertas adentro hubo chispazos, pero todos coinciden en algo: si la minería despega, el desafío será que toda la economía argentina se suba al tren.

Los proveedores locales

y el dilema del papel higiénico

Decenas de proveedores argentinos viajaron a PDAC por primera vez. La mayoría buscar insertarse comercialmente en un ecosistema global que a veces resulta difícil, por los estándares internacionales que requiere el sector. Varios vienen del rubro de los hidrocarburos en buscar de oportunidades, pero todos necesitan profesionalizarse. Algunos se apoyan el gobierno nacional y las provincias o en agencias estatales como PromArgentina, que asiste a los privados con armado de agendas y reuniones. Otros van acompañados por Argentina Mining, el sello privado que también viajó a Canadá con una delegación importante de pymes.

Proveedores mineros PDAC 2026 stand PromArgentina Proveedores mineros unidos bajo el mismo techo: el stand de PromArgentina en el número 8.129 del pabellón norte del MTCC.

Es por eso que Argentina en esta edición presentó tres stands distintos en PDAC, lo que resultó increíble. Dos estaban en el subsuelo del pabellón Sur, mientras que el tercero de 32 mestros cuadrados de PromArgentina -ganadores del mejor stand en la OTC 2025 de Houston- estaban en el rincón 8129 del sector Norte, en la otra punta. “Lo que pasa con los stands argentinos es lo que no debe pasar con la industria local: tenemos que estar todos unidos, apoyarnos”, comentó con vehemencia un directivo de una compañía de servicios mineros de Catamarca, quien dio un ejemplo de excesiva importación, que enciende las alertas: “En la Puna hay una minera asiática en operación, que se aprovecha de la apertura económica del país y se traen hasta el papel higiénico de su país, no compran nada local y eso nos amenaza directamente”, enfatizó.

En esa línea, es que muchos proveedores reclaman la unión en un solo gran stand nacional para la edición del 7 al 10 de marzo del 2027. Es más, para el próximo año la Agencia Nacional de Inversiones ya reclamó 120 metros ante los organizadores y se anotaron para participar del próximas reparto de espacios y metros. Están confiados que el diseño y protagonismo argento en Canadá les puede ampliar la participación. Es que cada año que pasa, esta mega muestra resulta más necesaria.

Para el cierre, una frase de un representante comercial con contrato internacional. “En PDAC no se cierra nada, es dónde nacen los proyectos y alianzas. Así lo dijo a la comitiva argentina un minero canadiense multimillonario, con inversiones en varios rincones del planeta: Este proyecto que hoy está en función lo empezamos a hablar hace 10 años, acá en Toronto, para eso sirve la PDAC”.