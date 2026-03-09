El ministro de Economía participó de un encuentro cerrado en el Council of the Americas con el objetivo de alentar la llegada de fondos extranjeros al país.

Luis Caputo en el Argentina Week: "El clima de inversión es fenomenal".

En el marco de la Argentina Week en EEUU, el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo este lunes una reunión con inversores, empresarios, los gobernadores invitados por el presidente Javier Milei y funcionarios en el Council of the Americas.

Tras el encuentro, destacó el interés que despertó la Argentina entre sus interlocutores , especialmente en relación con la posibilidad de incrementar la inversión extranjera en el país .

“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas , con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo”, escribió Caputo en su cuenta oficial en la red social X.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda consideró que “ el clima de inversión es fenomenal ” respecto a la coyuntura argentina e incluso aseguró que “los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.

“ Fue muy positivo todo, muy potente de que Argentina es una sola ”, destacaron desde una de las gobernaciones que participaron.

Argentina Week en Nueva York

La Argentina Week es un evento de alto perfil que se desarrolla entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York. El objetivo es presentar las oportunidades de inversión y el nuevo rumbo económico del país ante la comunidad financiera internacional.

Durante estas jornadas se realizan paneles, exposiciones y rondas de negocios destinadas a fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, promover la llegada de capitales y proyectar una imagen renovada de la Argentina en el escenario global.

El evento cuenta con la participación del presidente Javier Milei, ministros del gabinete y representantes de distintas provincias, quienes buscan consolidar el respaldo político al programa económico y atraer inversiones extranjeras.

Javier Milei continúa su gira internacional: agenda en EEUU y viaje a Chile

El presidente Javier Milei inició una semana marcada por la actividad internacional, con una agenda que lo llevará primero a New York City y luego a Santiago.

En EEUU participará de actividades académicas y empresariales, entre ellas una disertación en Yeshiva University, la gala anual J100 organizada por The Algemeiner y un encuentro con Jamie Dimon, titular de JPMorgan Chase. También encabezará la apertura de Argentina Week 2026, orientada a promover inversiones.

Luego viajará a Chile para asistir en Valparaíso a la asunción del presidente electo José Antonio Kast, tras lo cual regresará a la Argentina.