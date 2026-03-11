El dólar vive un respiro tras una breve racha alcista y en medio del fortalecimiento de la divisa a nivel global

En una jornada de bajas generalizadas en los distintos segmentos del mercado cambiario, el dólar oficial volvió a alejarse del techo de la banda mientras el mercado sigue de cerca el dato de inflación y el impacto del contexto internacional.

El dólar oficial retrocedió el martes por primera vez en tres jornadas y volvió a ampliar la distancia con el techo de la banda cambiaria, en una rueda marcada por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes y a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.400 , lo que dejó una brecha del 15,9% respecto del límite superior de la banda , que se ubicó en $1.623,48 . El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s458,3 millones .

En el mercado de futuros también se observaron correcciones a la baja. Los contratos de dólar registraron caídas generalizadas de hasta 1,5% , mientras que el mercado proyecta un tipo de cambio cercano a $1.420 para fines de marzo . El total negociado en este segmento alcanzó los u$s1.219 millones .

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación descendió a $1.420 para la venta . De esta forma, el dólar tarjeta o turista —que incorpora el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.846 . Según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central , el tipo de cambio minorista cerró en $1.421,51 .

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cayó 0,7% a $1.419,96 , mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,7% hasta $1.464,01 . En el mercado informal, el dólar blue operó en $1.420 para la venta , según el relevamiento realizado en la city porteña.

En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

Petróleo caro y tensiones geopolíticas: un factor que refuerza al dólar

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes, según un análisis del banco suizo UBS.

La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

De acuerdo con el informe, el encarecimiento del crudo y del gas, impulsado por la escalada geopolítica en torno a Irán, refuerza la demanda por el dólar como activo refugio.

El impacto ya comenzó a reflejarse en los mercados. El U.S. Dollar Index, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, subió 0,5% al inicio de la semana, luego de haber avanzado 1,4% en los días previos. “Las perspectivas a corto plazo para el dólar estadounidense son de fortaleza”, señalaron los analistas de UBS, quienes atribuyen ese comportamiento en parte al fuerte aumento de los precios energéticos.

El informe advierte que los mayores costos de la energía afectan especialmente a economías más dependientes del crecimiento global, lo que tiende a debilitar sus monedas frente al dólar. Entre las divisas más expuestas aparecen el euro y monedas de mercados emergentes como el real brasileño o el peso mexicano. En ese escenario, UBS considera posible que el par euro-dólar vuelva a moverse dentro del rango de 1,10 a 1,12 si el precio del petróleo continúa en alza.

Sin embargo, el banco suizo no prevé por ahora un retorno a la paridad entre el euro y el dólar, como ocurrió en 2022 durante el shock energético provocado por la pospandemia y la guerra en Ucrania.