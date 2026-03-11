Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.421,51 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 11 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.400.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 11 de marzo El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 11 de marzo El dólar CCL cotiza a $1.462,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de marzo El dólar MEP cotiza a $1.422,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.450,50, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s69.805, según Binance.