El Gobierno actualizó los costos del transporte y fijó subsidios a colectivos del AMBA hasta abril

A través de la Resolución 16/2026, la Secretaría de Transporte definió la nueva estructura de costos para los colectivos de la Región Metropolitana, incorporando los aumentos salariales de la UTA y la actualización de insumos.

La Secretaría de Transporte actualizó los costos del sistema de colectivos urbanos y suburbanos del AMBA.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó hoy los nuevos cálculos de los costos e ingresos medios de los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 16/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , que valida el nuevo cálculo de Costos e Ingresos Medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de Jurisdicción Nacional para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con el objetivo de garantizar la operatividad de las empresas frente al incremento de los costos de explotación.

La actualización técnica, elaborada por la Subsecretaría de Transporte Automotor , contempla el impacto de la última paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , que incluyó una gratificación extraordinaria para los trabajadores y el incremento del salario básico. Además, se ajustaron variables críticas como el precio del gasoil , los seguros, el valor del parque móvil y los insumos básicos del sector.

La resolución también establece los montos de las compensaciones tarifarias que el Estado nacional distribuirá entre las empresas de colectivos que prestan servicios urbanos y suburbanos en el AMBA.

Según los anexos de la resolución, la Compensación Requerida Total para el sistema alcanza las siguientes cifras: $93.624.359.688 de compensación para febrero; $71.965.152.433 para marzo por oferta, sumando más de $21 mil millones por demanda y $73.514.138.512 por oferta para abril, mientras que por demanda (SUBE) se sitúa en $22.336.032.572 , totalizando una compensación de $95.850.171.084 .

transporte colectivo El nuevo cálculo contempla el impacto de la paritaria de la UTA, el precio del gasoil, los seguros y otros insumos clave para el funcionamiento del sistema.

En cuanto al costo por kilómetro (SGI), la estructura definida para el período muestra una estabilización en rubros clave como Energía ($703,209/km) y Neumáticos ($83,215/km), aunque con variaciones significativas en el rubro de Salarios del Personal, que para febrero se fijó en $1909,356/km para el grupo SGI.

De dónde provienen los fondos para financiar estas compensaciones

Estos fondos se financiarán con recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), provenientes de impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de partidas del Presupuesto nacional que se transfieren al fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina.

El esquema contempla además que, si los montos vinculados al atributo social superan las compensaciones tarifarias calculadas, el Estado nacional cubrirá la diferencia en función de los valores informados por Nación Servicios S.A., responsable del sistema SUBE.

SUBE en cordoba 2.webp El cálculo también incorpora datos del sistema SUBE, como cantidad de pasajeros transportados y niveles de recaudación. RED92.

Para qué período rige el nuevo cálculo de costos del transporte

El nuevo cálculo aprobado por la Secretaría de Transporte corresponde a febrero, marzo y abril de 2026 y se aplicará para los meses posteriores hasta que se apruebe una nueva actualización de costos.

La medida también toma en cuenta datos del sistema SUBE vinculados a pasajeros transportados y recaudación, así como información sobre el parque móvil de las empresas, incluyendo unidades propulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), reportadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La resolución fue firmada por el secretario de Transporte, Fernando Augusto Herrmann, y contó con la intervención técnica de áreas del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Asimismo, se notificó de la medida al Ministerio de Transporte bonaerense y a la Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar las liquidaciones correspondientes a cada jurisdicción.