El petróleo pisa el freno: ¿vuelve la calma o es el ojo del huracán?

El petróleo superó los u$s100 por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022. Pero tras declaraciones de Trump moderó, aunque aún está en valores previos al inicio del ataque a Irán.

Los precios del petróleo caían el martes tras alcanzar su máximo en más de 3 años en la sesión anterior, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , predijera que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre las prolongadas interrupciones en el suministro mundial.

Los futuros del Brent descendían u$s6,28, o un 6,3%, hasta u$s92,68 el barril a las 0715 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU bajaba u$s6,19, o un 6,5%, hasta u$s88,58 el barril. Ambos contratos retrocedieron hasta un 11% antes de recortar algunas pérdidas.

El petróleo superó los 100 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, en un momento en que los recortes de suministro por parte de Arabia Saudí y otros productores durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán avivaron los temores de importantes interrupciones en el suministro mundial.

Los precios retrocedieron más tarde después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuviera una conversación telefónica con Trump y compartiera propuestas destinadas a una rápida resolución de la guerra, según un asesor del Kremlin, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro.

Trump dijo el lunes en una entrevista con CBS News que pensaba que la guerra contra Irán era "muy completa" y que Washington estaba "muy por delante" de su plazo inicial estimado de 4 a 5 semanas.

"Es evidente que los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer hubo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy hay una reacción exagerada a la baja", dijo Suvro Sarkar, jefe del equipo del sector energético del DBS Bank, y añadió que el mercado estaba subestimando los riesgos a estos niveles para el Brent.

"Los grados Murban y Dubái siguen estando muy por encima de los 100 dólares por barril, por lo que, en la práctica, no ha cambiado mucho la realidad sobre el terreno", añadió, refiriéndose a los grados de referencia del petróleo de Oriente Medio.

En respuesta a Trump, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) dijo: "Determinaría el fin de la guerra" y que Teherán no permitiría que se exportara "ni un litro de petróleo" de la región si continuaban los ataques de EEUU e Israel, según informaron el martes los medios de comunicación estatales, basándose en la información del portavoz del IRGC.

Sin embargo, los precios siguen bajo presión, mientras Trump está considerando suavizar las sanciones petroleras a Rusia y liberar las reservas de crudo de emergencia como parte de un paquete de opciones destinadas a frenar el aumento de los precios mundiales del crudo, según múltiples fuentes.

"Los debates sobre la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso, los comentarios de Donald Trump que insinúan que el conflicto podría acabar desescalando y la posibilidad de que los países del G7 recurran a las reservas estratégicas de crudo apuntaban todos al mismo mensaje: que los barriles de petróleo seguirán llegando al mercado de alguna manera", dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, en una nota el martes.

"Una vez que los operadores percibieron que las rutas de suministro aún podían mantenerse, la 'prima de pánico' inicial que había empujado ayer los precios por encima de los 100 dólares comenzó a desvanecerse, y los precios del petróleo retrocedieron rápidamente".

Los países del G7 habían declarado el lunes que estaban dispuestos a aplicar "las medidas necesarias" en respuesta al aumento de los precios mundiales del petróleo, pero no llegaron a comprometerse a liberar las reservas de emergencia.