Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizan este miércoles 14 de enero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.667,77 para la compra y a $1.763,58 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.790,75 para la compra y a $1.822,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.292,65 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.460.

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 14 de enero

El dólar CCL cotiza a $1.522,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 14 de enero

El dólar MEP cotiza a $1.487,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 14 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 14 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526,60, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 14 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s95.280, según Binance.