Equipo económico: en Chile dan por caída la llegada de José Luis Daza, el segundo de Luis "Toto" Caputo

Según trascendió en medios del vecino país, el desembarco de la mano derecha del ministro de Economía al gabinete de José Antonio Kast se habría frustrado. ¿Por qué?

El 2025 cerraba con varias novedades en torno al equipo de gobierno de Javier Milei , ya que varios funcionarios daban un paso al costado, otros eran víctimas de recambios e internas, y quizás el que más ruido hizo fue la noticia de que la mano derecha del ministro Luis “Toto” Caputo , el economista chileno José Luis Daza , dejaría el Palacio de Hacienda para sumarse al gabinete del presidente electo en el país trasandino, José Antonio Kast .

Sin duda, habría sido una pérdida importante para el esquema operativo del equipo económico , luego de la salida del exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno , hacia la Cancillería y la renuncia de Juan Pazo a ARCA .

Ahora, según relatan medios trasandinos , Daza desechó la oferta de Kast de trasladarse a Chile y sumarse a su gabinete. De todos modos, reconocen que la posibilidad de que viniera siempre fue incierta , más aún con la designación de Jorge Quiroz en Hacienda , formalizada días atrás. Los medios chilenos destacan a Daza como una pieza clave del programa de transformación de la economía argentina , un proyecto considerado más épico .

De acuerdo con el relato de Ex Ante , fuentes del círculo del presidente electo confirmaron que Daza no sería de la partida del nuevo gabinete . Las mismas fuentes señalan que Daza estuvo en Chile hace pocos días y que entonces su decisión ya habría estado tomada . No especificaron si sostuvo reuniones con Kast u otro integrante de su equipo. En todo caso, la única posibilidad de que aceptara sumarse al equipo —aunque tampoco era segura— habría sido en Hacienda , cartera ya reservada para Quiroz , explican.

Cabe recordar que, dos días después de ser electo , Kast se embarcó a Argentina con dos puntos centrales en su agenda: sostener un encuentro con el presidente Javier Milei , para dar una señal de que su gobierno estrechará los vínculos políticos y económicos con Argentina, y ofrecerle a Daza integrar su gabinete .

Su objetivo, sostiene Ex Ante, era que asumiera como “triministro” de Economía, Energía y Minería, una oferta poco atractiva para Daza, quien es viceministro de Economía en Argentina, acompañando a Caputo, con quien trabajó en Nueva York y mantiene una amistad de más de 30 años. Se siente muy a gusto en su equipo, afirman.

“Si yo fuera él me quedaría en Argentina. El proyecto allá es mucho más épico, arreglar un país que venía de un desastre es un desafío mayor”, señaló el economista chileno Sebastián Edwards.

Daza, además, es mencionado como el enlace del gobierno argentino con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y también ha sido señalado como uno de los líderes de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La única cartera que podría aceptar en Chile —y eso tampoco era seguro— sería la jefatura del equipo económico de Kast, es decir, Hacienda. Desde Ex Ante explican que muchos economistas sostenían que lo lógico era que Quiroz, cuya especialidad es la microeconomía, se hiciera cargo de Economía, y Daza, cuyo fuerte es la macroeconomía, se quedara con Hacienda.

Pero dentro de todo este meollo, destacan una promesa previa de Kast. Quiroz fue el primer economista que se sumó a la campaña del ahora presidente electo, por sugerencia del exalcalde de La Florida, en Santiago, Rodolfo Carter, cuando todavía no estaba claro que el republicano saldría victorioso.

Daza, a su vez, jugó un rol fundamental en la primera campaña del republicano en 2020, cuando Kast tenía un problema de credibilidad en el área económica, y su fichaje despejó esa dificultad. También señalan que otra ventaja de Daza surgió cuando, durante la actual campaña, Quiroz fue blanco de fuertes críticas por su desempeño como consultor privado en casos como la colusión de los pollos y las farmacias.

Quiroz negó que esas críticas tuvieran sustento y Kast lo respaldó. Sin embargo, el problema no sería si las críticas tenían base, sino que le daban munición a los adversarios del gobierno, explican. Por eso, finalmente prevaleció que Kast le había prometido el cargo a Quiroz, quien no estaba dispuesto a aceptar otro puesto.

Según relata el medio trasandino, economistas que los conocen bien tenían dudas sobre si, en el caso de que Daza hubiera aceptado el "triministerio", la relación entre ambos hubiera producido buenos resultados. Ex Ante considera que Quiroz, cuyas capacidades no están en duda, es descripto como una persona de carácter fuerte y sin experiencia política, una combinación compleja, a lo que se suma que será un verdadero “zar de la economía”, con poderes más amplios de lo habitual.

Por ello, en los últimos meses, exparlamentarios curtidos en los códigos, negociaciones y artimañas del Congreso lo han estado preparando para esas lides.

Por otro lado, Daza también tiene una personalidad fuerte y no se inhibe al defender sus posiciones, lo que podría haber derivado en un choque de trenes. Además, otro problema era que naturalmente sería visto como el sucesor seguro de Quiroz ante cualquier imponderable, lo que suele conspirar contra una relación fluida, especulan.

En Chile se preguntan ahora si este episodio marca el fin del "triministerio", un tema que ha intensificado el debate sobre su conveniencia. Hubo presiones desde los sectores energéticos, mineros y otras ramas de la economía. La idea del triministro pierde fuerza, aunque no está descartada, ya que permitiría al presidente electo ampliar espacios para otras fuerzas políticas, estiman desde Ex Ante.