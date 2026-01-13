El techo de la banda del dólar superará los $1.600 a fines de febrero: cuánto debería subir para tocar ese umbral

Este martes el INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor de diciembre se aceleró al 2,8%. Ese porcentaje determinará cuánto se moverá el techo de la banda el mes que viene.

El flamante dato de inflación de diciembre es clave para la dinámica del dólar , ya que determinará cuánto va a subir el techo de la banda durante febrero. La aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) presiona para una mayor corrección del tipo de cambio , pese a que desde el Gobierno aseguran que no necesariamente la divisa tiene que acompañar los movimientos en los extremos de las bandas.

Este martes el INDEC informó que los precios aumentaron 2,8% en el último mes de 2025. Vale recordar que, desde 2026, el Banco Central (BCRA) comenzó a indexar las bandas al último dato de inflación disponible, abandonando así el "crawl" del 1% mensual.

Como los ajustes se realizan a inicios de cada mes, la última cifra oficial que se conoce en ese momento es la de dos meses previos. Por ello, al cierre de enero el techo tendrá una variación mensual del 2,5% , equivalente a lo que subió el IPC en noviembre.

A partir de este incremento, el 31 de enero el precio tope será de $1.564,30. Asimismo, al 28 de febrero ese valor se corregirá en un 2,8% y alcanzará los $1.608,10.

Actualmente el dólar oficial mayorista se encuentra en los $1.457. Por lo tanto, el "billete verde" debería subir 10,3% en el próximo mes y medio para coquetear con el techo de la banda, algo que el Gobierno busca evitar a toda costa, incluso utilizando herramientas de intervención para contener las presiones alcistas.

La aceleración de la inflación presiona sobre el dólar

El informe del INDEC mostró que durante diciembre los precios fueron impulsados fundamentalmente por las subas en carnes y en precios regulados, como los combustibles y los boletos de transporte. Si bien suele ser un mes de mayores aumentos, por el contexto de fiestas, el IPC exhibió su séptima aceleración consecutiva.

Mientras la inflación crece, el tipo de cambio apenas se deslizó un 1% en el último mes, lo cual amenaza con una nueva profundización del atraso cambiario que parecía haber quedado atrás. La corrección del techo puede generar en los ahorristas expectativas de un mayor aumento del dólar.

Sin embargo, el equipo económico viene demostrando en enero que la cotización oficial lejos está de seguir el ritmo de las bandas, debido a una mayor calma en los mercados financieros pero también a las ventas del Tesoro y la intervención en futuros y dólar linked. Resta ver que postura tendrá ahora el Gobierno; si seguirá dejando que el techo se aleje, o si dejará correr un poco más el precio de la divisa, algo que incluso puede hacerlo vía compra de reservas, algo que el BCRA viene haciendo en las últimas jornadas y que fue bien recibido por el mercado.