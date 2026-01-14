Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 14 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 14 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.457 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 14 de enero El dólar CCL opera a $1.522,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 14 de enero El dólar MEP opera a $1.487,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 14 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 14 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.526,60, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 14 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s95.280, según Binance.