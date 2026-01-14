Bitcoin repunta a u$s94.000 y toma impulso con la compra de MicroStrategy y el dato de inflación de EEUU

El mercado de las criptomonedas opera al alza en la jornada del miércoles. Bitcoin (BTC) repunta 3% hasta los u$s94.895, luego de haber superado los u$s95.000 de la jornada de ayer, su mejor dato desde el 14 de noviembre del año pasado.
Ethereum (ETH) también registra subas del 5,2%, y trepa hasta los u$s3.296, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) aumenta 3,3%; BNB sube 2,5%; y Solana (Sol) opera con subas del 1,8%.
MicroStrategy impulsa el crecimiento de Bitcoin
Las ganancias en Bitcoin se produjeron principalmente después de que MicroStrategy revelara que había comprado 13.627 monedas a un costo promedio de u$s91.519, por un total de u$s1.250 millones.
La compra eleva la reserva total de Bitcoin de MicroStrategy a 687.410 monedas, reforzando su posición como el mayor tenedor corporativo de la moneda. Esta fue la mayor compra de Bitcoin por parte de la empresa tecnológica desde julio de 2025, y se financió mediante la venta de acciones ordinarias y acciones preferentes.
Por otra parte, la inflación de diciembre de Estados Unidos estuvo en línea con lo esperado por el mercado al mostrar una variación de 0,3%, dato clave que contribuyó al respaldo de la principal criptodivisa.
