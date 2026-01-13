Incendios en Chubut: más de 13.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego y sigue el trabajo de los brigadistas

Tras un encuentro encabezado por el gobernador provincial Ignacio Torres junto a las autoridades que integran el Comando de Operaciones se realizó un análisis de situación sobre el avance del fuego en la provincia.

Más de 13.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego en Chubut.

Tras una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut , se realizó un análisis del avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos: más de 600 personas implicadas y más de 10 mil hectáreas consumidas.

Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, un total de 646 personas , entre combatientes y equipos de apoyo, trabajan actualmente en el plan de control del incendio , que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.

Los datos fueron revelados tras el encuentro encabezado por el gobernador provincial Ignacio Torres , que tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas y contó con la participación de los intendentes de El Hoyo, César Salamín , y de Epuyén, José Contreras ; funcionarios del Gabinete provincial; brigadistas nacionales y provinciales; bomberos; personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) y representantes de organismos de la provincia de Neuquén, entre otros.

En cuanto el estado de situación, desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que en las últimas horas se registraron daños en cuatro viviendas: tres en Epuyén y una en El Hoyo. Las mismas se suman a las 24 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos afectados en días anteriores.

Un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.

Además, durante el lunes los esfuerzos se concentraron en los sectores con mayor actividad ígnea, con prioridad en la protección de viviendas e infraestructura para resguardar a las familias de la zona afectada.

Por otro lado, está previsto que continúen los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas, según confirmó la Secretaría de Bosques.

El operativo cuenta con un importante despliegue logístico que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

Se reavivó un foco de incendio en Epuyén

Se reavivó un foco de incendio en Epuyén, específicamente en la zona de El Pedregoso, en la ladera del Cerro Pirque, generando preocupación por la propagación del fuego, fuertes vientos y la necesidad de evacuaciones, a pesar de las lluvias recientes que trajeron un respiro a la región afectada por un incendio forestal de gran magnitud que ya ha consumido miles de hectáreas y varias viviendas.

Fuertes vientos y altas temperaturas mantienen el riesgo extremo, dificultando la labor de los brigadistas. Un incendio forestal previo afectó miles de hectáreas y dejó familias evacuadas y casas destruidas en Epuyén, Lago Puelo, y otras zonas de la Comarca Andina.

Las autoridades piden extremar precauciones, no acercarse a la zona y mantener las rutas despejadas para el trabajo de los equipos de emergencia.