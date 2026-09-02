Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 2 de septiembre

El dólar mayorista se ubica a $1.513 para la venta este miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.533 en el Banco Nación, el CCL a $1.595 y el blue bajó a $1.545.
Dólar vs tasas: ¿actividad como objetivo central o "prueba y error" hasta encontrar un equilibrio?
Desde la semana pasada aparecieron tibias señales de un relajamiento en el "apretón monetario". En ese marco, en la city debaten si se trata de un viraje hacia una estrategia que le de más prioridad a la actividad económica y menos a la estabilidad cambiaria.
Por Santiago Reina