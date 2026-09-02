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2 de septiembre 2026 - 08:09

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 2 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.513 para la venta este miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.533 en el Banco Nación, el CCL a $1.595 y el blue bajó a $1.545.

Los bonos argentinos en dólares se dieron vuelta y subieron el martes, tras días de una marcada venta de deuda soberana local y desmarcados de los emergentes. En ese contexto, el riesgo país argentino bajó, pero no logra perforar los 500 puntos básicos. Los ADRs, en tanto, extendieron la buena racha iniciada el lunes.

Este miércoles:

  • El INDEC publica el origen provincial de las exportaciones del primer semestre de 2026.
  • Balance corporativo de Broadcom.

Dólar vs tasas: ¿actividad como objetivo central o "prueba y error" hasta encontrar un equilibrio?

Desde la semana pasada aparecieron tibias señales de un relajamiento en el "apretón monetario". En ese marco, en la city debaten si se trata de un viraje hacia una estrategia que le de más prioridad a la actividad económica y menos a la estabilidad cambiaria.

Por Santiago Reina

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 2 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,63 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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