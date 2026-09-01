Dólar: las compras del BCRA tuvieron el peor inicio de mes en 2026, pero las reservas rebotaron casi u$s2.000 millones

La autoridad monetaria compró apenas u$s15 millones y absorbió solo el 2% del volumen operado, en una rueda con renovada presión sobre el mayorista. Sin embargo, las reservas subieron u$s1.948 millones por la reversión de movimientos de fin de mes y volvieron a superar los u$s50.000 millones.

El Banco Central (BCRA) comenzó septiembre con una compra de apenas u$s15 millones en el mercado oficial, el peor arranque en un mes desde el inicio del programa de acumulación de reservas. La operación se dio en una rueda con buen volumen de negocios, en la que se operaron u$s671 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió apenas el 2% del total negociado.

El dato volvió a dejar una señal de debilidad para el flujo de divisas. Luego de cerrar agosto con el menor saldo mensual de compras en el año, el Central volvió a intervenir con un monto reducido y quedó por debajo incluso del promedio diario del mes pasado, que había sido de u$s38 millones. De esta forma, las compras acumuladas del BCRA en 2026 llegaron a u$s14.110 millones.

Sin embargo, la foto de reservas mostró una dinámica distinta. En este sentido, las reservas internacionales brutas subieron u$s1.948 millones y cerraron en u$s50.205 millones , con lo que recuperaron la cota de los u$s50.000 millones después de la fuerte caída del cierre de agosto. La mejora estuvo vinculada principalmente con la reversión de movimientos de fin de mes, que fuentes oficiales habían anticipado a Ámbito que volverían este martes.

El rebote del stock bruto contrastó con un escenario externo negativo para la valuación . De esta forma, el oro cayó 2,41% y habría restado cerca de u$s250 millones al valor contable de las tenencias del BCRA . Además, el dólar global avanzó 0,28%, mientras que el euro retrocedió 0,24%, la libra bajó 0,27%, el yuan se depreció 0,02% y el yen cayó 0,31%.

Por lo tanto, la suba de las reservas no respondió a una mejora de valuación ni a una compra significativa en el mercado oficial. El movimiento estuvo explicado por factores contables y operativos que habían golpeado el stock en el cierre de agosto y que se revirtieron en la primera rueda hábil del nuevo mes.

El mayorista volvió a acercarse a máximos

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,30% y cerró en $1.513 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa anotó la primera suba de la semana y del mes, con un avance de $4,50 frente al cierre previo, en otra jornada de buen volumen y tono comprador durante casi toda la rueda.

Los mínimos se registraron al inicio de las operaciones, en $1.510, es decir $1,50 por encima del cierre anterior. Luego, la demanda por cobertura y por compromisos con el exterior se intensificó y llevó la cotización hasta máximos de $1.514 en el último tramo de la jornada. Finalmente, una baja discreta dejó el cierre apenas por debajo de ese nivel.

La lectura del mercado es que el mayorista recuperó buena parte de la caída previa y volvió a acercarse a los máximos históricos registrados en agosto. Aunque el recorrido diario fue acotado, la demanda volvió a dominar la rueda y el ajuste de precios se mantuvo moderado por la presencia oficial en los mercados alternativos del dólar.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP bajó 0,20% hasta $1.532,71, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,50% hasta $1.587,70. En tanto, el dólar blue cayó 0,64% y cerró en $1.545. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se comprimió a 2,12%, mientras que el canje se ubicó en 3,59%.

Futuros en baja y tasas mixtas

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Septiembre retrocedió 0,16%, octubre cayó 0,28%, diciembre bajó 0,48% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,35%, en una rueda en la que se negociaron u$s1.500 millones.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,49% mensual, equivalente a 17,89% anualizado, mientras que septiembre se ubicó en 1,60%, o 19,22% anualizado. La baja de la curva mostró una moderación de las expectativas de devaluación de corto plazo, aunque el spot volvió a avanzar y se mantuvo por encima de los $1.500.

En el mercado de pesos, las tasas tuvieron un comportamiento variado. Así, la TAMAR subió levemente de 24,63% a 24,69%, mientras que la BADLAR bajó de 23,19% a 23%. Así, el inicio de septiembre mantuvo el mismo dilema que había marcado el cierre de agosto: tasas algo más contenidas pueden aliviar al mercado de pesos, pero también dejan más espacio para la demanda de cobertura cambiaria.