Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves sobre las Islas Malvinas

Tras expresarse brevemente sobre el tema, el Presidente confirmó que le hablará a la población para dar más detalles sobre el estado de la causa. El tema vuelve a la agenda central, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, haya asegurado estar "revisando la posición" de su país.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, así calificó el presidente Javier Milei los dichos de Donald Trump en referencia a la postura estadounidense sobre el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. Tan solo un día después de la declaración de Trump en el Salón Oval , el mandatario argentino confirmó que brindará una conferencia de prensa el próximo jueves por la noche - horario a confirmar - para ahondar en los avances del histórico reclamo argentino.

La decisión llega t ras la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente esta mañana en Casa Rosada. De la misma, formaron parte; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández

Según comunicaron desde Presidencia, durante el cónclave oficialista Quirno hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. De esta manera - y con el envión de los dichos de Trump - el Gobierno determinó que el jueves por la noche Milei encabece una cadena nacional para brindar "mayores detalles a la población sobre este tema".

Antes de la reunión de Gabinete, el líder libertario conversón con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador, el mandatario adelantó que los funcionarios analizarán los dichos de Trump y los movimientos recientes en el tablero geopolítico . En ese marco, Milei volverá a abordar la cuestión de las Malvinas, que definió como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” .

El Presidente ya había planteado - a principios de agosto - su expectativa de que el "cambio de estrategia" de Estados Unidos en materia internacional pudiera favorecer el reclamo argentino por la soberanía de las islas. Según su análisis, la preocupación de Washington por la seguridad en el Atlántico Sur podría generar un escenario favorable para la Argentina.

“Necesita un aliado confiable en el Atlántico Sur y nosotros lo somos”, sostuvo entonces Milei en diálogo con radio Mitre, al referirse al vínculo entre ambos países y a la posibilidad de avanzar en el reclamo por las islas. Durante aquella entrevista, el mandatario también remarcó que la posición argentina sobre las Malvinas es “no negociable” y diferenció el reclamo de soberanía de cualquier otra cuestión.

"Para mí la posición correcta es que no hay que mezclar el agua con el aceite. Una cosa es la cuestión deportiva y otra las cuestiones vinculadas a la patria. Es una causa no negociable, es la causa argentina", sostuvo.

Milei también aseguró que su Gobierno consiguió los mayores avances diplomáticos en la cuestión Malvinas desde el regreso de la democracia. "De hecho, desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y todo el espacio marítimo circundante, vuelvan a la Argentina", afirmó.

En ese sentido, destacó el pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones y sostuvo que el reclamo argentino comenzó a encontrar señales favorables en el escenario internacional: "Es un gran avance. Además, tenemos apoyos fuertes, históricamente de China, y ahora Estados Unidos está tomando posición hacia nuestro caso".

Los dichos de Donald Trump, la postura del Reino Unido y el reclamo argentino

Las palabras de Trump volvieron a poner a la causa Malvinas en el centro de los debates geopolíticos. Al ser consultado, el pasado lunes en el Salón Oval, sobre si su gobierno está reconsiderando su postura frente al conflicto, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

Trump no confirmó, sin embargo, que exista una decisión concreta de modificar la política estadounidense respecto del archipiélago. A continuación, el presidente también hizo referencia a la situación interna del Reino Unido y sostuvo: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Las declaraciones se producen en medio de las versiones sobre una posible presión de Washington al gobierno británico para que incremente su inversión en Defensa. Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono habrían evaluado distintas alternativas para incentivar a los países aliados de la OTAN a elevar su gasto militar, entre ellas la posibilidad de revisar el respaldo estadounidense a la posición británica sobre las Malvinas.

La respuesta desde Londres llegó poco después de las declaraciones del mandatario estadounidense. El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios estadounidenses vinculada con las Malvinas tras los dichos de Trump y remarcó que el Reino Unido mantiene su posición sobre el archipiélago.

"Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen", afirmó Healey en declaraciones a The Times.

El funcionario fue el primero del gobierno británico en pronunciarse sobre la cuestión después de que Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la postura estadounidense. El episodio vuelve a poner el conflicto por las islas en el centro de la relación entre Washington y Londres, en un contexto marcado por las diferencias en torno al gasto en Defensa dentro de la OTAN.

Washington sostiene actualmente una posición de "neutralidad" - al menos en debates en organismos internacionales -, aunque frente al reclamo de soberanía argentino y británico, mantuvo históricamente una posición de cercanía con su socio histórico. En la actualidad, el Departamento de Estado reconoce la existencia de "reclamos contrapuestos" y la existencia de una administración británica sobre las islas, pero sostiene que Estados Unidos no adopta una posición a favor de ninguna de las partes.

La cuestión ya había generado repercusiones en abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono en el que se analizaban distintas alternativas para presionar a los aliados de la OTAN a incrementar su gasto militar.

Entre las opciones mencionadas aparecía la posibilidad de suspender el respaldo estadounidense al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

En ese momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, buscó relativizar el alcance del documento y lo calificó como “tan solo un correo electrónico” que contenía distintas ideas. El Departamento de Estado ratificó entonces la posición de neutralidad de Washington sobre la soberanía de las islas.

Con las nuevas declaraciones de Trump, la posibilidad de una revisión vuelve a quedar planteada públicamente, aunque por ahora no existe una confirmación de que Estados Unidos haya decidido modificar su postura.