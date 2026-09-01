Dólar en septiembre: la city proyecta hasta dónde puede subir tras la reciente intervención oficial

La demanda de pesos suele ser baja en septiembre, lo cual favorece una mayor presión sobre el dólar. A eso se le suma cierta tensión de principio de mes producto del atesoramiento de los ahorristas y los pagos de las tarjetas de crédito.

El dólar mayorista subió apenas 1,6% en agosto , en línea con la inflación proyectada y, en lo que va del año, subió 3,7% (+$53,50) frente a una variación acumulada de más de 20% . Si bien en agosto hubo una demanda moderadamente más alta, jugó un rol clave la intervención oficial en los mercados alternativos para que no se acelerara la devaluación de la moneda. Otro factor crucial son las elecciones de cara a 2027, que los inversores empiezan a mirar con más detalle.

La demanda de pesos suele ser baja en septiembre, lo cual favorece una mayor presión sobre el dólar. A eso se suma que, a principios de mes, los ahorristas compran divisas para atesorar y se realizan los pagos de las tarjetas de crédito, que mantienen una demanda relativamente alta al inicio del mes.

En esa línea, el operador Gustavo Quintana señaló a Ámbito que " los ingresos desde el exterior se mantienen con un interesante volumen , pero se nota un mayor nivel de pagos al exterior en concepto de dividendos y utilidades , lo cual desbalanceó un poco el mercado".

Por su parte, Andrés Reschini , de F2 Soluciones Financieras , sumó que " fuera del aumento de la demanda de dólares por cuestiones estacionales, no parece haber demasiadas señales como para pensar en un salto en la presión sobre el dólar . Si alguna eventualidad de ese tipo llegara a ocurrir, creo que el Gobierno tiene cintura como para suavizar la volatilidad ".

"La demanda privada podría mantenerse relativamente estable, en caso de no haber señales negativas a nivel político . Esto se debe a que se vienen acelerando los tiempos electorales y, de ahí, la incertidumbre sobre dicho proceso", agregó el economista Gustavo Ber .

Para Federico Glustein, "en septiembre tendremos una menor demanda que en agosto por salidas de capitales por turismo y exteriorización, pero comenzamos a profundizar la dolarización de carteras antes del año electoral. Tenemos pesos rondando la plaza, otorgando cierta liquidez que puede, por un lado, acompañar la baja de la tasa, pero también hacer que esos pesos prioricen algún posicionamiento más duro, a expensas de una caída del carry que está empezando a notarse, por lo que habría un incremento de la demanda de opciones vinculadas al dólar o atadas al movimiento de la cotización de la divisa norteamericana", analizó.





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Dólar para septiembre: tras la intervención de agosto, el Gobierno tiene cintura para suavizar la volatilidad

Durante agosto, el manotazo oficial se vio tanto en futuros como en instrumentos dólar linked, estos últimos en la previa del "fixing" del 27 de agosto. En ese sentido, Quintana destacó que la moderada suba del tipo de cambio se explicó en gran parte por estas intervenciones oficiales en los mercados alternativos y resaltó que se mantendrá en las próximas dos semanas, al menos. En los 31 días del octavo mes del año, la divisa escaló $23,50 (+1,6%).

"Toda suba del precio del dólar alienta una mayor demanda, que trata de anticipar mayores incrementos y, al mismo tiempo, estimula la retención de los que tienen para vender por la misma razón. Es difícil hacer pronósticos, pero no creo que haya cambios significativos en el escenario actual ni subas espiralizadas de los precios", subrayó el operador.

Por otra parte, Reschini manifestó que "el dólar sigue traccionando la oferta del sector energético y a eso se le suman mejores cotizaciones de commodities del agro, así que no veo sobresaltos en el camino en septiembre".

"Un deslizamiento gradual del dólar, al ritmo de la inflación, podría ser apropiado en esta etapa, en busca de maximizar el nivel de compras del BCRA a fin de fortalecer las reservas, pero sin atentar contra el objetivo de desaceleración de los precios", recalcó Ber.

"La cuestión política juega su papel y, si el Gobierno pierde algunas batallas legislativas o tiene errores de gestión, puede alimentar la demanda de dólares, aunque no con un potencial de corrida, sino más bien de algunos centavos más arriba", puntualizó Glustein.

Reschini consideró difícil precisar hasta qué nivel podría llegar el dólar en septiembre, aunque señaló: "Creo que el Gobierno busca no apreciar más la moneda. Por eso, entra en juego lo que suceda con las monedas de los principales socios comerciales. Si tiene éxito y no hay sorpresas, no lo veo por encima de los $1.550. Pero, insisto, lo que suceda afuera también juega. Ahí está Brasil, que es el principal socio comercial y está en medio de una campaña presidencial con un escenario dividido. Es un factor que puede inyectar volatilidad".

Por su parte, Glustein proyectó para septiembre un dólar mayorista de "entre $1.540 y $1.570 en promedio para el mes".

El dólar mayorista oscilaría entre los $1.490 y los $1.520 durante septiembre, según Quintana.