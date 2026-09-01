Cómo son los hoteles de Messi, dónde están y cuánto sale hospedarse en ellos

El campeón del mundo con la Selección argentina cuenta con seis complejos turísticos distribuidos en España.

Lionel Messi logró forjar una gran fortuna a lo largo de su exitosa y extensa carrera futbolística. El astro rosarino buscó potenciar su patrimonio con inversiones que mantengan su dinero en movimiento y una parte lo destinó al mercado inmobiliario con su marca MiM Hotels.

Con seis hoteles , operados por la cadena española Meliá Hotels International, están distribuidos en Europa y se destacan por incluir elementos temáticos vinculados a la carrera de la Pulga, como la Suite Messi con réplicas del Balón de Oro . La experiencia propone una combinación de lujo, confort y fútbol.

El grupo MiM está compuesto por establecimientos situados en destinos turísticos de alto perfil como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra. Cada uno mantiene una impronta moderna y un marcado compromiso ambiental adaptado a cada región.

La primera adquisición fue el Hotel MiM Sitges , ubicado en un pueblo costero a 40 minutos de Barcelona y a solo 100 metros del mar. El edificio cuenta con 77 habitaciones, diseños sustentables, spa con circuito de aguas, gimnasio y una terraza con bar y pileta al aire libre.

En las Islas Baleares, el grupo posee el Hotel MiM Ibiza Es Vivé . Se trata de una propiedad orientada al público adulto con 52 habitaciones, estética art déco y servicios como spa, terraza con bar y DJ y piscina.

Dentro de los establecimientos de la Pulga también se encuentra el Hotel MiM Mallorca. Este alojamiento está situado en la localidad de S’Illot a 50 metros de la playa de Sa Coma, tiene 98 habitaciones con estilo mediterráneo, dos piscinas exteriores con borde infinito, spa completo y solárium panorámico.

Las piletas infinitas del hotel de Mallorca. MiM Hoteles

Para los turistas que buscan experiencias más aventureras la cadena tiene disponible el Hotel MiM Baqueira, emplazado en la estación de esquí Baqueira Beret. Esta opción cuenta con 141 habitaciones de estilo rústico-moderno en piedra y madera, guarda esquís, transfer a pistas, circuito de aguas y un restaurante de cocina regional.

El grupo reformó el histórico Hotel Casa Canut en Escaldes-Engordany para desarrollar el Hotel MiM Andorra. Tiene 31 habitaciones de diseño escandinavo minimalista, área de spa y la oferta gastronómica del restaurante Hincha, creado en colaboración con el chef Nandu Jubany. Uno de los puntos más destacados de este hotel es la Suite Messi de 62 metros cuadrados y con detalles personalizados en homenaje al 10.

En Andorra es posible alojarse en la Suite Messi. MiM Hoteles

El último de los hoteles del astro rosarino es el MiM Sotogrande Club Marítimo en Cádiz. Este hotel boutique cuenta con 45 habitaciones con estética náutica, acceso exclusivo al club marítimo y vistas al puerto deportivo.

Cuánto sale la noche en cada hotel de Messi

Las tarifas para alojarse en los establecimientos de Lionel Messi varían según la ubicación, la categoría del cuarto y la época del año. La opción de inicio más accesible se encuentra en el Hotel MiM Sitges y en el Hotel MiM Mallorca, donde las habitaciones dobles estándar en temporada baja parten desde los 122 euros por noche, aunque el promedio general ronda los 200 euros.

En el caso del Hotel MiM Baqueira, el costo por jornada inicia en 150 euros. Por su parte, el Hotel MiM Andorra presenta un valor base de alrededor de 200 euros por noche para sus cuartos estándar. En los complejos con propuestas de mayor exclusividad los precios se elevan.

El hotel boutique de Cádiz cuenta con una estética náutica. MiM Hoteles

Hospedarse en el Hotel MiM Ibiza Es Vivé oscila entre los 226 y los 525 euros por noche según la temporada, mientras que las reservas en el MiM Sotogrande Club Marítimo de Cádiz inician en 230 euros para habitaciones dobles y pueden alcanzar hasta los 504 euros por noche en sus suites más equipadas.