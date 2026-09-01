¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2030 y cómo ahorrar para asistir?

Viajar a la próxima Copa puede costar miles de dólares entre las entradas, los vuelos y la estadía, así que te conviene empezar a planificar desde ahora.

Poder vivir un Mundial en persona implica mucho más que conseguir una entrada para un partido. Los pasajes, alojamiento, alimentación y traslados pueden elevar el presupuesto, especialmente cuando el torneo se disputa en más de una ciudad o país. Por esta razón, lo más inteligente es empezar el ahorro desde ahora.

Con la mirada puesta en 2030 , la planificación es sumamente importante, ya que la próxima edición va a estar organizada entre varios países y continentes . Para poder costearlo, quien quiera vivir esta experiencia desde las tribunas va a tener que calcular gastos para anticiparse.

Para poder hacer los cálculos necesarios, los costos del Mundial 2026 son perfectos para tener de referencia. Para un aficionado que quisiera asistir a tres encuentros de la fase de grupos, el presupuesto estimado es de unos u$s7.850 si se suman las entradas, el hospedaje, la alimentación y movilidad.

Además, la FIFA calcula un gasto promedio de u$s416 diarios por visitante , con estadías que pueden extenderse en un promedio de 12 días. Si se tiene esto en cuenta, solamente los consumos hechos durante el viaje podrían superar los u$s5.000. El desafío para 2030 podría ser mayor por las características particulares del campeonato. La competencia se va a distribuir entre seis países y tres continentes , incorporando viajes adicionales y diferencias importantes en el costo de vida según el destino elegido.

El presupuesto final va a depender principalmente de cuántos partidos se quieran presenciar, el tiempo de permanencia y los traslados necesarios durante el torneo. Es por esto que entre los principales gastos que habrá que contemplar se encuentran:

Pasajes aéreos internacionales

Posibles vuelos o traslados entre sedes

Entradas para los partidos

Hoteles u otros alojamientos

Alimentación durante la estadía

Transporte urbano y hacia los estadios

Gastos personales y actividades adicionales

El formato particular de la edición 2030 hace que el hecho de seguir a una selección por distintas sedes pueda llegar a requerir viajes mucho más largos que quedarse en una sola ciudad y asistir únicamente a los partidos disponibles ahí. Para evitar inconvenientes, lo mejor va a ser definir con anticipación qué tipo de experiencia se busca para calcular una cifra más realista.

Hay que mantener metas acordes al plazo para lograr un viaje financieramente posible. Pexels

Plan de ahorro para reunir los dólares a tiempo

Una estrategia planteada para llegar al Mundial 2030 está en empezar a separar desde ahora u$s250 mensuales. Si este hábito se mantiene durante cuatro años, se va a poder formar un fondo específicamente destinado al viaje y no va a ser necesario endeudarse con una gran cantidad de dinero cuando las ventas de entradas y reservas empiecen.

También se puede dividir la meta en etapas, por ejemplo, primero hay que reunir el dinero necesario para vuelos y entradas. Una vez que esa parte está cubierta, se puede avanzar con el alojamiento y finalmente construir una reserva para la alimentación, transporte y otros consumos.

Es importante tener en cuenta que el monto mensual no tiene qué ser idéntico para todas las personas. Lo fundamental es establecer una cifra como objetivo, calcular cuánto tiempo queda hasta el viaje y separar mes a mes una parte de los ingresos. Esto no solo sirve para llegar al Mundial 2030, ya que también permite incorporar el hábito de de manera constante, en lugar de depender de lo que quede disponible al final de cada mes.

Con este plan en mente, vos también podés llegar a vivir el Mundial 2030 cerca de la selección. Magnific

Los mejores instrumentos financieros para hacer crecer tus dólares

Mantener el dinero que está reservado específicamente para el viaje completamente inmóvil durante varios años no es la única alternativa. También existen instrumentos que permiten buscar algún rendimiento mientras se construye el fondo para 2030. Entre las opciones aparecen los fondos de inversión y distintos productos de ahorro diseñados para objetivos de mediano plazo.

La elección va a depender del tiempo disponible de cada uno, el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir y la facilidad necesaria para retirar el dinero cuando llegue el momento de pagar el viaje. Para una meta con fecha definida, también es importante cuidar la disponibilidad de los fondos. A medida que se acerque el torneo, puede convenir bajar la exposición a alternativas con mayores variaciones y de esa manera evitar que una caída justo antes del viaje afecte el presupuesto acumulado.