Monotributo septiembre 2026: cuáles son las opciones de pago y qué beneficio tiene ARCA + Agregar ámbito en









Los contribuyentes cuentan con distintas alternativas electrónicas para abonar la cuota y algunos pueden hasta acceder a un reintegro anual.

ARCA otorga un beneficio a quienes se mantienen al día con el pago del Monotributo. Pexels

En septiembre 2026, los monotributistas deberán afrontar un nuevo vencimiento mensual con las escalas actualizadas que comenzaron a regir en agosto. Los parámetros del régimen que impuso la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tuvieron un ajuste del 16,8%, correspondiente a la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

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El organismo recordó los diferentes canales habilitados para cumplir con la obligación. Entre ellos aparecen aplicaciones oficiales, homebanking, billeteras virtuales y débitos automáticos, una modalidad que además puede otorgar un beneficio a quienes mantienen sus pagos al día.

ARCA ofrece distintos medios de pago para abonar la cuota. Magnific Cuándo vence el monotributo en septiembre 2026 y cuáles son los metodos de pago La cuota correspondiente a septiembre vencerá el lunes 21 de septiembre de 2026 para todas las terminaciones de CUIT. El vencimiento habitual es el día 20, pero como en esta oportunidad caerá domingo, se va a pasar al primer día hábil siguiente. ARCA dispone de distintas opciones electrónicas para hacer el pago, como las aplicaciones ARCA Móvil y Mi Monotributo, que permiten cancelar directamente la obligación desde el celular o generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).

También es posible hacerlo desde el homebanking. Algunas entidades permiten acceder a la sección “Servicios ARCA”, generar el VEP y abonarlo directamente con los fondos disponibles en la cuenta bancaria. Otra alternativa son las billeteras virtuales mediante un código QR:

Ingresar al Portal de Monotributo con CUIT y clave fiscal

Acceder a la sección “Próximo vencimiento”

Elegir la opción de pago mediante código QR

Escanearlo desde una billetera habilitada

Confirmar la operación Quienes tengan obligaciones de meses anteriores pueden consultar la deuda desde el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA) y generar el pago correspondiente. El débito automático también puede configurarse desde una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. En el primer caso, la adhesión puede gestionarse a través del Portal de Monotributo, desde la entidad financiera o mediante el servicio “Declaración de CBU”.

Los cajeros automáticos de las redes Banelco y Link siguen estando disponibles para cancelar el período corriente. De todas formas, las terminales no calculan intereses por mora, por lo que las deudas anteriores van a necesitar una liquidación previa mediante el VEP. Quienes cumplan con todas sus obligaciones a tiempo van a gozar de un beneficio. Pexels Reintegro a cumplidores: el beneficio de ARCA para los adheridos al débito automático ARCA cuenta con un incentivo para quienes mantienen el Monotributo al día durante todo el año a través de determinadas formas de pago. Quienes hayan abonado en tiempo y forma los 12 meses con débito directo en una cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito pueden recibir un reintegro equivalente al impuesto integrado correspondiente. La devolución se acredita automáticamente en la cuenta o tarjeta utilizada para efectuar los pagos y se realiza durante marzo de cada año. El beneficio también contempla a quienes empezaron su actividad durante el transcurso del año. Si el contribuyente registró entre 6 y 11 meses pagados correctamente, podrá recibir un reintegro equivalente al 50% del monto previsto. Para acceder es necesario que los pagos hayan sido efectuados por alguna de estas dos vías: Débito directo en cuenta bancaria

Débito automático con tarjeta de crédito En el caso de las tarjetas, ARCA advierte que una operación puede demorar hasta 10 días hábiles en aparecer acreditada en el sistema. Además de mantener sus cuotas al día, los monotributistas deben contar con Domicilio Fiscal Electrónico, emitir factura electrónica cuando corresponda y revisar su situación durante los períodos de recategorización de enero y julio.

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