Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 1 de septiembre

El dólar mayorista cotiza a $1.508,50 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista cotiza a $1.530 en el Banco Nación, el CCL se ubica a $1.600 y el blue se mantuvo a $1.555.
El dólar mayorista comienza septiembre arriba de $1.500 y el mercado evalúa cómo continúa la tendencia
Tras avanzar 1,6% en agosto, el mercado espera un nuevo deslizamiento del tipo de cambio. La menor demanda de pesos, la dolarización preelectoral y la estrategia oficial de intervención aparecen entre las claves del mes.