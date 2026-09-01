Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 1 de septiembre

Dólar en septiembre: la city proyecta hasta dónde puede subir tras la reciente intervención oficial

La demanda de pesos suele ser baja en septiembre, lo cual favorece una mayor presión sobre el dólar. A eso se le suma cierta tensión de principio de mes producto del atesoramiento de los ahorristas y los pagos de las tarjetas de crédito.

Por Erika Cabrera

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