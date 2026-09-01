SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de septiembre 2026 - 09:39

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 1 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.508,50 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista cotiza a $1.530 en el Banco Nación, el CCL se ubica a $1.600 y el blue se mantuvo a $1.555.

Los bonos en dólares cotizaron dispares, por lo cual el riesgo país medido por el J.P. Morgan continuó arriba de los 500 puntos básicos. Además, el S&P Merval en dólares subió casi 3% en dólares.

Este martes:

  • ARCA informa la recaudación tributaria nacional de agosto.
  • Shein debuta en la Bolsa de Hong Kong.
  • PMI manufacturero final de agosto en Japón.
  • PMI manufacturero final de agosto y tasa de desempleo de julio en la eurozona.
  • PMI manufacturero final de agosto en Estados Unidos.
  • Balance corporativo de Dell Technologies.

El dólar mayorista comienza septiembre arriba de $1.500 y el mercado evalúa cómo continúa la tendencia

Tras avanzar 1,6% en agosto, el mercado espera un nuevo deslizamiento del tipo de cambio. La menor demanda de pesos, la dolarización preelectoral y la estrategia oficial de intervención aparecen entre las claves del mes.

Leé la nota completa

El rendimiento de los bonos de Japón marca un récord en 30 años y EEUU presiona para subir las tasas

La deuda soberana de Japón alcanza picos inéditos desde 1996 ante el avance de la inflación y las presiones directas de Washington. El contagio a los mercados globales y las señales de un nuevo alza de tasas este mes.

Leé la nota completa

El S&P Merval en dólares se hundió 12% en agosto y el riesgo país escaló 80 puntos, el mayor salto desde febrero

Las acciones argentinas atravesaron un mes de fuerte presión, con las entidades financieras entre las más castigadas. Por su parte, los bonos soberanos también retrocedieron, mientras el dólar mostró movimientos mucho más acotados.

Leé la nota completa

Septiembre llegó con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: una a una, de cuánto son las subas y qué pasará con la inflación

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para este mes. Los nuevos montos que entraron en vigencia este martes 1 de septiembre.

Leé la nota completa

El agro liquidó u$s2.750 millones en agosto y acumula una baja del 12% en 2026

Las agroexportadoras liquidaron 6% menos que en julio, aunque el ingreso de divisas creció 33% frente a agosto de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló u$s19.047 millones.

Leé la nota completa

Dólar en septiembre: la city proyecta hasta dónde puede subir tras la reciente intervención oficial

La demanda de pesos suele ser baja en septiembre, lo cual favorece una mayor presión sobre el dólar. A eso se le suma cierta tensión de principio de mes producto del atesoramiento de los ahorristas y los pagos de las tarjetas de crédito.

Por Erika Cabrera

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias