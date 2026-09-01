Javier Milei reúne a su Gabinete y Karina encabeza la mesa política: qué temas estarán en agenda

El Presidente y la secretaria general de la Presidencia tendrán una jornada con distintas actividades políticas en Casa Rosada.

El Presidente y la secretaria general de la Presidencia tendrán una jornada con distintas actividades políticas en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada , mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, liderará una reunión de la Mesa Política . Ambos encuentros tendrán como eje la agenda del oficialismo, con especial atención en la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

El encuentro del Gabinete estará centrado, entre otros puntos, en coordinar las distintas posturas del Gobierno frente a las exposiciones y foros que se desarrollarán durante la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” .

La actividad es organizada por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason y contará con la participación de distintos referentes políticos y economistas. Milei tendrá un papel central en la jornada y será el encargado de cerrar el encuentro con un discurso .

La actividad oficial continuará luego con la habitual Mesa Política semanal , prevista para las 13. Allí, Karina Milei se reunirá con integrantes de la plana mayor del oficialismo para analizar diferentes cuestiones de gestión, estrategia política y agenda legislativa.

Uno de los principales asuntos que estará sobre la mesa será el proyecto que impulsa el oficialismo para avanzar con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

La visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre también será abordada durante la Mesa Política.

La discusión forma parte de la agenda de reforma electoral que el Gobierno busca impulsar y se suma a otros proyectos que deberán ser negociados en el Congreso. En ese marco, los dirigentes también repasarán los consensos necesarios para avanzar con las iniciativas promovidas por La Libertad Avanza.

El escenario legislativo aparece como uno de los puntos centrales de la jornada luego de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El armado electoral y las negociaciones con el PRO

La Mesa Política también tendrá una mirada puesta en las elecciones de 2027. Funcionarios libertarios y dirigentes provenientes del macrismo volverán a analizar las condiciones de un eventual acuerdo y las estrategias para encarar las negociaciones electorales con el PRO.

El armado partidario será así otro de los temas relevantes del encuentro, en un momento en que el oficialismo busca definir alianzas y consensos de cara al próximo calendario electoral.

Además, los integrantes de la mesa abordarán cuestiones vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. En particular, se analizará la logística que deberá implementar el Gobierno durante la presencia del pontífice en el país.

La agenda de Milei y la conferencia de Ravier

La actividad oficial continuará durante la tarde. A las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará su conferencia de prensa semanal en Casa de Gobierno, donde se conocerán los principales anuncios oficiales de la jornada.

Adrián Ravier brindará a las 15 su conferencia de prensa semanal en Casa de Gobierno. Presidencia

De esta manera, el Gobierno concentrará este martes una agenda con diferentes frentes: desde la reforma electoral y la eliminación de las PASO hasta las negociaciones con el PRO, el armado partidario para 2027 y la preparación de la visita del papa León XIV.

En paralelo, Milei tendrá participación en la cumbre libertaria “Vientos de Cambio”, donde estará a cargo del discurso de cierre, mientras que Karina encabezará las discusiones políticas que definirán parte de la estrategia oficialista para las próximas semanas.