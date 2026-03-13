Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Embed
El dólar oficial cerró a $1.394,5 el jueves en Argentina. De este modo, el tipo de cambio cayó por tercera jornada consecutiva y tocó un nuevo mínimo en términos reales desde mediados de 2025.
Mientras tanto, los ADRs de empresas argentinas se desplomaron 6,1% y el riesgo país trepó a los 561 puntos básicos. En los mercados globales sigue la preocupación por las presiones inflacionarias de la guerra en Medio Oriente.
En el plano local, el INDEC informó una inflación del 2,9% en febrero, idéntica a la de enero, pero la núcleo se aceleró al 3,1%. Esto refleja las dificultades que está teniendo el Gobierno para sostener el proceso desinflacionario, a lo cual en el mes de marzo se le sumarán los primeros efectos del conflicto bélico global.
Live Blog Post
13-03-2026 09:21
El dólar retoma la calma y el mayorista encara el cierre de la semana abajo de $1.400
El dólar oficial mayorista opera este viernes por debajo de los $1.400, en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y sabor agridulce del dato de inflación, que demostró ser más "pegajosa" de lo esperado.
A nivel mayorista, el tipo de cambio abre a $1.394,5 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubica a $1.627,97, es del 16,7%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio cae $21,5.
Lo que se dice en las mesas: cisnes negros reavivan fantasmas de la "vieja" casta, mientras inversores replican la estrategia "HALO"
El mundo está, probablemente, frente al grandilocuente dilema de una tercera guerra mundial mientras escala el conflicto en el Medio Oriente y los gestores de carteras y los mercados en su conjunto acusan recibo. Mientras tanto, en la aldea del fin del mundo lo que se perfiló como una fiesta neoyorkina, el “Argentina Week”, se aguó ante los nuevos desaciertos y desprolijidades de los inexperimentados panelistas devenidos en funcionarios como el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según comentaron asistentes al evento en la Gran Manzana, liderado por el Presidente Milei, ya no había caído nada bien, tanto entre empresarios como entre banqueros de Wall Street, la furibunda animosidad contra los empresarios argentinos, en particular, sobre uno de los más grandes, Paolo Rocca, líder del grupo Techint, viejo conocido por los principales bancos de inversión estadounidenses y londinenses y por ende referente del mundillo financiero internacional con relación a Argentina. Pero llovido sobre mojado, cayó el “drone Adorni” y sus viajes familiares “deslomatizantes” para enrarecer el clima doméstico.
Wall Street amaga con un rebote, pero sigue la tensión y el petróleo no afloja
Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tomando distancia de las bajas de ayer, el barril de petróleo volvió a los u$s100. La escalada de la guerra en Medio Oriente amenaza con avivar las presiones inflacionarias y complicar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana (Fed).
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,16% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% al alza. A nivel semanal, los paneles acumulan retrocesos generalizados.
El tipo de cambio real multilateral, aquel que mide la competitividad de un país frente a sus principales socios comerciales ajustado por inflación, acumula una apreciación del 7% en lo que va del año y se ubica en torno a mínimos desde junio de 2025. Economistas advierten que tocó el mismo nivel que había alcanzado en promedio en 2017, que derivó en una crisis en la balanza de pagos.
Cabe resaltar que una apreciación cambiaria generalmente deteriora la cuenta corriente de la balanza de pagos, al hacer las exportaciones más caras y las importaciones más baratas, lo que suele reducir el superávit comercial o aumentar el déficit. Es así que en 2017, la balanza de pagos de Argentina tuvo en 2017 un déficit de u$s30.792 millones, de acuerdo con datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dejá tu comentario