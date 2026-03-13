Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 13 de marzo

Live Blog Post

El dólar retoma la calma y el mayorista encara el cierre de la semana abajo de $1.400

El dólar oficial mayorista opera este viernes por debajo de los $1.400, en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y sabor agridulce del dato de inflación, que demostró ser más "pegajosa" de lo esperado.

A nivel mayorista, el tipo de cambio abre a $1.394,5 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubica a $1.627,97, es del 16,7%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio cae $21,5.

