Lo que se dice en las mesas: cisnes negros reavivan fantasmas de la "vieja" casta, mientras inversores replican la estrategia "HALO"

Cisnes negros en medio del “Argentina Week” reavivan los fantasmas de la “vieja” casta, mientras los inversores replican la estrategia “HALO”. En tanto, los gestores de carteras y los mercados en su conjunto acusan recibo de la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El mundo está, probablemente, frente al grandilocuente dilema de una tercera guerra mundial mientras escala el conflicto en el Medio Oriente y los gestores de carteras y los mercados en su conjunto acusan recibo. Mientras tanto, en la aldea del fin del mundo lo que se perfiló como una fiesta neoyorkina, el “Argentina Week” , se aguó ante los nuevos desaciertos y desprolijidades de los inexperimentados panelistas devenidos en funcionarios como el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Según comentaron asistentes al evento en la Gran Manzana, liderado por el Presidente Milei, ya no había caído nada bien, tanto entre empresarios como entre banqueros de Wall Street, la furibunda animosidad contra los empresarios argentinos , en particular, sobre uno de los más grandes, Paolo Rocca , líder del grupo Techint, viejo conocido por los principales bancos de inversión estadounidenses y londinenses y por ende referente del mundillo financiero internacional con relación a Argentina. Pero llovido sobre mojado, cayó el “drone Adorni” y sus viajes familiares “deslomatizantes” para enrarecer el clima doméstico.

Si bien la gente del mercado es ajena a todos estos conventillos políticos, no dejan de prestarle atención por las esquirlas que esparcen; pero la mayoría está enfocada en cómo posicionarse mejor en medio de la escalada bélica y su impacto en los mercados y la economía mundial. Así obran en efecto. Tomando ganancias, desarmando posiciones de “carry” y recalculando estrategias. Lo que más se escucha entre los gestores de renta variable es el vocablo “HALO”, en referencia a la estrategia que se basa en “Activos Pesados, Baja Obsolescencia” (Heavy Assets, Low Obsolescence) como guía para la rotación de la cartera. La idea es que las empresas con activos reales estarán aisladas de la interrupción de la IA en sus modelos de negocio mientras sectores como el software se han vendido masivamente ya que los inversores los ven como vulnerables.

Sobre el padre de la criatura, hay dudas en Wall Street, si fue Goldman o el JPMorgan, lo cierto es que poco importa el ADN sino el argumento de la estrategia que gana adeptos. En cuanto a la renta fija, el panorama se complica un poco más, sobre todo, a la espera de la Fed. Señalan los expertos, las claves para los bonos son la liquidez en el sistema, la estabilidad cambiaria y el riesgo país. Pero lo que están notando los “traders” de bonos es que está predominando, en el tenor de los negocios, el accionar de los fondos ETF de bonos emergentes (que representan cerca del 15% de lo negociado diariamente).

Ocurre, explican, que por la mañana aparecen órdenes de venta y a la tarde oportunistas comprando. Es que temprano las mesas europeas salen a liquidar posiciones por órdenes de los ETF que sufren rescates. Luego más tarde, ya sin los europeos, surgen compradores y recortan las tempranas caídas. Pero lo cierto es que los bonos Globales están débiles, sobre todo los más largos (como el GD 35, 38, 41 y 46) porque la deuda argentina sigue siendo muy sensible al apetito global por riesgo y a la liquidez del mercado. Pero como si fuera poco, en algo que ya se adelantó semanas atrás en esta Sección de Ámbito Financiero , hay mucha preocupación con el mercado de crédito privado con epicentro en EEUU , del cual surgen novedades a diario, y para nada alentadoras. Ampliaremos.

En los pasillos del bunker del JPMorgan, comentaba un viejo analista, siempre cercano al calor del poder de turno, que la embestida del Presidente Milei contra Madanes y Rocca, pero por sobre todo contra el CEO de Techint, parece ser más bien un ejemplo aleccionador para otros empresarios que pronto van a ver amenazados sus negocios por iniciativas del “titán” Sturzenegger.

Sin embargo, continuó el relato, las críticas oficiales sobre el único sobreviviente de los capitanes del acero argentino, no fueron muy bien recibidas por los banqueros neoyorkinos cuyas entidades tratan comercialmente hace décadas con el grupo siderúrgico.

Desde una mesa local aportaban una señal que los analistas destacan en las últimas encuestas de opinión, que traen un dato nuevo: aparece gente fatigada con la situación económica y con el estilo Milei. Por ahora esto no se traslada a la imagen de Milei, o sea, hay un divorcio entre cómo ven la situación política y económica y al Presidente. Entienden que a diferencia de lo que piensa el Gobierno, el principal problema político es el consumo. Hoy la gente dice estar peor que el año pasado. No le importa el PBI.

La mala recepción del mensaje de Milei en Nueva York refleja por qué en el exterior consultan sobre quiénes tienen posibilidades en 2027 si el experimento libertario no funciona, y no hay muchos nombres sobre la mesa, lo que inquieta por el riesgo de volver a “pendular”, o sea, hacer un giro de 180 grados en la política económica.

Todo esto explica también por qué el riesgo país sigue ahí. Un financista que anduvo por el 15° piso del JPMorgan transmitía que los negocios en el mercado local aprovechan cierta relajación de las condiciones de liquidez, con tasas de interés de corto plazo más estables y un frente cambiario sin sobresaltos (el BCRA habría vendido más de 300 palos en bonos linkeados al dólar “D30A6”). Pero, advertía, la compresión de tasas podría tomarse un respiro a partir de los niveles en que se estacionaron los índices inflacionarios.

Los clientes del exterior, señalaba, siguen monitoreando la capacidad del “Toto” para afrontar los vencimientos en dólares hasta el fin del mandato, de ahí que el riesgo país “lateralice”, justificó. En este contexto, se teme que, si el tipo de cambio nominal se sigue apreciando, en caso de que los IPC sigan por encima del 2% mensual, se reaviven las expectativas de una futura corrección cambiaria, aunque Milei le avisara a Santiago (Bausili) que le van a salir dólares de las orejas.

Oportunidad con bonos en dólares

Impedidos de alejarse de sus posiciones en la mesa por obvias razones, un grupo de operadores, algunos sobrevivientes de la logia cuponera, que usualmente tienen un cónclave gastronómico en la zona de Martínez, mantuvo un zoom reservado para intercambiar figuritas.

¿Qué se escuchó? Hay oportunidades en el “trade” de bonos en dólares, entre diferente legislación como por ejemplo un GD38 vs un AL38 que brinda un 4%. Sobre el “carry” de cobertura, para todos los gustos (de riesgo), desde un AO27 para los menos amantes al riesgo con retornos del 5% hasta un AL35 para los amantes al riesgo en pos de un 9%, en el medio entre un BOPREAL BPOD7 hasta un AL30.

La clave decisoria para los inversores, es el flujo, o sea, cuánto se recupera de capital antes de las elecciones 2027. Es decir, más “upside” vs menor riesgo. A la hora de los pesos, mucho apetito por los bonos CER vs LECAP tasa fija. Algunos le ponen fichas a la Letamar M31G6 (TAMAR +2,2%) como alternativa por su devengamiento actual del 3% nominal mensual por encima de su par a tasa fija. Para estrategias de más largo plazo, incluyen el Dual TTD26 (TAMAR +3,3%), que se encuentra devengando un 2,9% nominal mensual y su TAMAR breakeven es del 26% nominal anual, frente a la TAMAR de 31%. Bonos CER del menú, los X29Y6 y X31L6 y para los más agresivos, que descuentan un sendero de desinflación el BONCAP T30A7.

También al hablar de cobertura, el dólar linked D30A6 (devaluación +5,7%) se lo puso sobre la mesa porque descuenta una devaluación directa del 3% hacia abril. Para los amantes de los flujos, el BONAR 27 con “tires” de casi 6% y 8%, según dólar MEP o CCL respectivamente, es una opción ya que paga cupón 6% anual mensualmente y vence antes del final del mandato de Milei.

Inflacion Carne Precios Consumo Mariano Fuchila

Inflación y el rol de la carne

Hablando de inflación y CER un contrapunto entre economistas, conocidos del flamante integrante del equipo económico, el uruguayo Ernesto Talvi (quien llegó de la mano de José Luis Daza), comentaron el ingreso de Miguel Kiguel (Econviews) como jefe de asesores del grupo financiero Adcap. Pero sobre el tema inflacionario debatieron el rol de la carne (que, históricamente, explica un tercio de la variación del IPC). Por eso consideran que la evolución de las cotizaciones del ganado en pie (en el Mercado Agro Ganadero, MAG) es una plataforma de transmisión hacia el IPC.

Explicó un especialista que: en la formación del precio de la carne vacuna, el valor del ganado en pie es determinante pero no exclusivo ya que explica entre 30% y 40% del precio final en góndola, mientras que el resto se distribuye entre faena, logística, carga impositiva y margen comercial; pero las variaciones significativas en el mercado concentrador tienden a trasladarse con cortos rezagos al consumidor, especialmente en un contexto de alta nominalidad.

De ahí que, en el MAG, el novillito funciona como precio de referencia para carnicerías y supermercados por volumen y calidad (animales jóvenes, buen rendimiento en gancho, y los más demandados por frigoríficos) aunque la vaquillona también influye. La composición aproximada del precio en góndola históricamente fue en promedio: hacienda (30%–40%), faena y desposte (10%–15%), impuestos (25%–30%) y comercialización minorista (15%–25%). De modo que lo visto en enero pasado con subas de casi 11% en novillo y 8% novillito y 5% vaquillona presionaron los costos en toda la cadena y finalmente el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del IPC subió 4,7% mensual en febrero, superando al IPC nivel general. Ahora bien, el mes pasado el precio promedio por kilo de vaquillona registró un aumento de más del 15% y el novillito casi 9%; por ende el IPC febrero resulte muy distinto de enero. Veremos.

Como había varios académicos, también celebraron la última actualización de RePEc, donde ahora en el puesto 2 entre los economistas en Argentina según las publicaciones de los últimos 10 años se posicionó Francisco Roch debajo de Leonardo Gasparini, superando a Guillermo Cruces y Martin Rossi, la Di Tella de fiesta. Se comentó además el próximo EMTA local donde estará gente de la calificadora S&P, de Schroders y Vinci Compass, entre otros.

petroleo rojo mercados crudo

La guerra incendió los precios del petróleo y el gas

Varios jefes de las principales mesas locales mantuvieron un “conference call” con pares neoyorkinos y parisinos sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente que detonó un fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas natural. Esto, explicaron, intensificó los temores de una estanflación provocando una revalorización agresiva de las expectativas de tasas de interés globales, especialmente en Europa.

Según los galos, los mercados han entrado en una fase de reducción del riesgo impaciente, caracterizada por el aumento de los rendimientos de los bonos, la caída de las acciones, la apreciación del dólar y la creciente incertidumbre en torno a las políticas, la geopolítica y la estabilidad del suministro energético.

Por eso, los inversores están reevaluando los activos refugio a medida que el conflicto modifica las correlaciones entre activos. Sentenciaron que la duración del conflicto se está convirtiendo en la variable clave para los mercados, influyendo en las expectativas sobre el petróleo, las tasas de interés y la rotación del sector accionario.

¿Qué pasa con las divisas, sobre todo emergentes? Dicen que a pesar de los fuertes movimientos en el sector energético y el dólar que recuerdan a 2022, el debilitamiento del impulso del oro y el sentimiento de riesgo neutral sugieren que los mercados no están calculando completamente el precio de un shock de oferta prolongado. De modo que los mercados de divisas están priorizando la estabilidad de la balanza de pagos de los mercados emergentes por sobre la dinámica tradicional del “carry trade”.

En ese aspecto destacaron las vulnerabilidades de las cuentas corrientes relacionadas con la energía en Turquía y la India impulsan la reducción del riesgo a pesar de las altas tasas nominales. Mientras el posicionamiento excesivo de capital alimenta la volatilidad en Corea del Sur y Taiwán a medida que las condiciones financieras se endurecen para el tema de la IA.

Por otro lado, las salidas de renta fija se aceleran en mercados como el de Hungría, donde el dominio fiscal y los topes de precios pesan sobre la duración; mientras que los bonos del gobierno sudafricano ofrecen un potencial de rendimiento superior mientras el gobierno mantiene sus planes de consolidación de deuda.

Hoy, desde EEUU y Francia, confirman que las operaciones de “carry trade” en divisas enfrentan una presión vendedora significativa a medida que el riesgo inflacionario comienza a erosionar las tasas de interés reales. Los interlocutores neoyorkinos señalaron que las ventas dominan cada vez más, independientemente del estado de las posiciones donde 11 de 13 títulos de divisas de alto rendimiento de mercados emergentes se vendieron netamente durante la última semana, ya que los mercados claramente presionaron por la reducción del riesgo, aunque las magnitudes de los flujos fueron, en general, bajas.

Sin embargo, los de peor rendimiento fueron la lira turca y la rupia india, que no estuvieron en el primer plano de la tensión en las posiciones. En el caso de la lira turca destacan que se basa en tasas nominales muy altas y ha disfrutado de una de las mejores rachas de “carry trade” en emergentes en lo que va de año. Los galos señalaron que, en lugar de generar estrés por posicionamiento, creen que el mercado está revisando las exposiciones fundamentales y analizando dónde la balanza de pagos podría deteriorarse rápidamente debido a las exposiciones al sector energético.

Si bien los mercados de divisas con alto carry han mantenido una resiliencia mayor de lo previsto, los mercados de deuda son una historia diferente. El contagio a los mercados emergentes no debería sorprender, dados los movimientos relativamente agresivos en la duración de los mercados desarrollados, especialmente en mercados donde las tenencias ya son elevadas y la percepción de dominio fiscal es alta. En consecuencia, fuera de los países directamente afectados por el conflicto, la deuda de Europa del Este y África está altamente expuesta.