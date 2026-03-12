Donald Trump liberó la compra de petróleo ruso, en medio de la escalada del precio internacional

La medida alcanza al petróleo "actualmente varado en el mar". De esta manera, explicó el secretario del Tesoro, "no aportará beneficios financieros significativos al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , liberó temporalmente la prohibición para comprar petróleo ruso , medida vigente desde el inicio de la guerra con Ucrania, para contrarrestar el efecto del conflicto con Irán en el precio del combustible . Según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la política solo alcanzará al petróleo "actualmente varado en el mar".

La medida del mandatario republicano fue tomada en una jornada en la que el precio del petróleo volvió a superar los u$s100 por barril, mientras que Irán advierte que la cotización del crudo podría escalar hasta los u$s200 si continúa deteriorándose la seguridad en la región.

En este contexto, Bessent utilizó sus redes sociales para afirmar: "El Presidente está tomando medidas decisivas para promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales y trabajando para mantener los precios bajos mientras abordamos la amenaza y la inestabilidad que plantea el régimen terrorista iraní".

Entonces, el secretario del Tesoro estadounidense anunció que se otorgó "una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar" . Según explicó el funcionario, esto ampliará "el alcance global del suministro existente".

La decisión de la administración Trump marca un antes y un después en el conflicto de Medio Oriente, ya que levanta -aunque sea de manera temporal- una restricción que rige desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrani a y que explica en gran medida la debacle económica de Moscú.

Sin embargo, Bessent se encargó de aclarar en su mensaje que la medida "no aportará beneficios financieros significativos al gobierno ruso", ya que este "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

A modo de cierre, el secretario del Tesoro sostuvo que "las políticas energéticas del presidente Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord". Esto, según su punto de vista, "ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores". Sin embargo, el aumento del precio del crudo ha disparado la inflación interna en EEUU, lo que -en año electoral- ha obligado al republicano a tomar medidas urgentes.

"El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía", concluyó Scott Bessent en su mensaje.

Días atrás, la Unión Europea había calificado a Rusia como el único "ganador" de la guerra Medio Oriente

Apenas dos días antes de que Donald Trump liberara temporalmente la compra de petróleo ruso, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, había asegurado que el país que Moscú era el principal beneficiado de la guerra en Medio Oriente. El dirigente sostuvo que el conflicto elevó el precio del petróleo y generó nuevas oportunidades económicas y militares para Vladímir Putin, lo que fortalece su capacidad para sostener la guerra contra Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo realizó la advertencia este martes durante una reunión con embajadores de la Unión Europea en Bruselas, donde analizó el impacto global de la escalada militar en la región. Según explicó, el aumento de los precios energéticos provocado por la guerra está generando beneficios directos para Rusia.

"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", afirmó entonces Costa ante los diplomáticos europeos.