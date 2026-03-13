Wall Street amaga con un rebote, pero sigue la tensión y el petróleo no afloja + Seguir en









La suba del crudo se produce incluso a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, en un intento por estabilizar la oferta global de petróleo.

Dentro del sector macroeconómico, este viernes se conocerá el índice PCE de precios de EEUU de enero.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tomando distancia de las bajas de ayer, el barril de petróleo volvió a los u$s100. La escalada de la guerra en Medio Oriente amenaza con avivar las presiones inflacionarias y complicar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana (Fed).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,16% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% al alza. A nivel semanal, los paneles acumulan retrocesos generalizados.

En la previa, las acciones con mayores subas son The Mosaic Company (+2,8%), CF Industries (+1,8%) y Air Products (+1,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Ulta Beauty (-8,45%), Adobe (-7,7%) y F5 Networks (-1,9%).

Dentro del sector macroeconómico, este viernes se conocerá el índice PCE de precios de EEUU de enero: el medidor de inflación predilecto por la Fed. El mercado espera que el dato sea de 2,9% interanual, al igual que en diciembre.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,21% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán cae 0,33% y el CAC francés desciende 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,17%. En China, el Hang Seng de Hong Kong corrigió 0,98%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,81%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 1,71% y Nikkei 225 japonés cerró 1,40% a la baja.

Wall Street En Wall Street siguen atentos a lo que ocurre en Medio Oriente. Robb Miller El petróleo se mantiene en los u$s100 El precio del petróleo volvió a escalar con fuerza este jueves en los mercados internacionales, con el crudo europeo Brent superando vez los u$s100. Actualmente opera en los u$s100,30 por barril, mientras que el WTI de EEUU cotiza en los u$s95. La suba se produce incluso a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, en un intento por estabilizar la oferta global de crudo. La decisión forma parte de un esfuerzo coordinado entre los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que resolvieron liberar en conjunto hasta 400 millones de barriles para compensar posibles interrupciones en el suministro global, particularmente ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.