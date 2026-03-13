El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.590,36 para la compra y a $1.686,23 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 13 de marzo
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.693,75 para la compra y a $1.760,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $.192,10.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 13 de marzo
El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.423,01 para la venta.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.397,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 13 de marzo
El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 13 de marzo
El dólar CCL cotiza a $1.457,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.3%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 13 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.412,81 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 13 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 13 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.455,52, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 13 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s70.004, según Binance.
