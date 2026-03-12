SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de marzo 2026 - 18:40

Deuda: Economía sacó pesos del mercado a tasas del 36% anual y captó otros u$s150 millones con el nuevo bono en dólares

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

Tal como esperaba el mercado, el Tesoro no tuvo mayores problemas para aspirar dinero del mercado. Además de ello, logró colocar otros u$s150 millones del bonos que vencen antes del próximo cambio de gobierno.

Economíoa continuo con la colocación del bono en dólares con vencimiento 2027

Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas no tuvo mayores problemas para aspirar pesos del mercado: en una licitación en la que enfrentaba vencimientos por unos $9,5 billones logró un rollover de deuda del 108,09%. De ese modo, el Tesoro de la Nación mantuvo la política de torniquete monetario, ante una inflación que se mantiene cercana al 3% mensual.

De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, además de ello, Economía colocó otros u$s150 millones en el bono que tiene vencimiento en octubre de 2027, antes de las elecciones, por el cual pagó 5,59% anual real.

Informate más

"En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.

El resultado fue el siguiente:

LECAP/BONCAP a:

15/5/26 (S15Y6) - $2,21 billones | 2,60% TEM | 36,07% TIREA

30/9/26 (S30S6) - $0,41 billones | 2,53% TEM | 34,96% TIREA

CER a:

15/5/26 (X15Y6) - $2,74 billones a 0,37% TIREA

30/9/26 (X30S6) - $1,09 billones a 5,09% TIREA

31/3/27 (TZXM7) - $0,85 billones a 6,87% TIREA

30/6/28 (TZX28) - $1,87 billones a 8,7% TIREA

TAMAR a:

31/8/26 (M31G6) - $0,59 billones con un margen de 3,01%

26/2/27 (TMF27) - $0,42 billones con un margen de 4,72%

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6)$0,08 billones a 6,35% TIREA

30/9/26 (D30S6)$0,16 billones a 5,13% TIREA

Hard dólar a:

29/10/27 (AO27)USD 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA)

Noticia en desarrollo...

