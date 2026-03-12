Deuda: Economía sacó pesos del mercado a tasas del 36% anual y captó otros u$s150 millones con el nuevo bono en dólares

La Secretaría de Finanzas no tuvo mayores problemas para aspirar pesos del mercado: en una licitación en la que enfrentaba vencimientos por unos $9,5 billones logró un rollover de deuda del 108,09%. De ese modo, el Tesoro de la Nación mantuvo la política de torniquete monetario, ante una inflación que se mantiene cercana al 3% mensual.
De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, además de ello, Economía colocó otros u$s150 millones en el bono que tiene vencimiento en octubre de 2027, antes de las elecciones, por el cual pagó 5,59% anual real.
"En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.
El resultado fue el siguiente:
LECAP/BONCAP a:
15/5/26 (S15Y6) - $2,21 billones | 2,60% TEM | 36,07% TIREA
30/9/26 (S30S6) - $0,41 billones | 2,53% TEM | 34,96% TIREA
CER a:
15/5/26 (X15Y6) - $2,74 billones a 0,37% TIREA
30/9/26 (X30S6) - $1,09 billones a 5,09% TIREA
31/3/27 (TZXM7) - $0,85 billones a 6,87% TIREA
30/6/28 (TZX28) - $1,87 billones a 8,7% TIREA
TAMAR a:
31/8/26 (M31G6) - $0,59 billones con un margen de 3,01%
26/2/27 (TMF27) - $0,42 billones con un margen de 4,72%
Dólar Linked a:
30/4/26 (D30A6) – $0,08 billones a 6,35% TIREA
30/9/26 (D30S6) – $0,16 billones a 5,13% TIREA
Hard dólar a:
29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA)
