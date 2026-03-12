El BCRA compró otros u$s47 millones, aunque las reservas netas siguen en negativo + Seguir en









En lo que va del año, la autoridad monetaria se quedó con el 16% del volumen operado en el mercado de cambios, incluso con un tipo de cambio apreciándose. Aun así, las reservas siguen presionadas.

El BCRA compra dólares en el MLC, pero las reservas siguen presionadas.

El Banco Central (BCRA) compró este jueves otros u$s47 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), por lo cual acumuló 47 ruedas consecutivas con saldo positivo. Aun así, las reservas netas siguen en terreno negativo, lo cual despierta cierta dudas sobre la sostenibilidad del nivel actual del tipo de cambio.

Con el resultado de este jueves, la autoridad monetaria registra una compra neta de u$s3.253 millones en lo que va de 2026. Esto equivale al 16,3% del volumen operado en el MLC, bastante superior al 5% que había puesto como tope el BCRA cuando anunció el programa de acumulación de reservas a fines del año pasado.

Vale subrayar que aquí hay miradas distintas al interior del Gobierno. Pese a que el presidente Javier Milei no considera del todo necesaria la adquisición de divisas, el Central sigue comprando, en medio de las presiones que ejerce el Fondo Monetario Internacional (FMI) al respecto.

¿Alcanza este nivel del dólar para que el Gobierno adquiera las divisas necesarias? En este marco, las reservas brutas internacionales bajaron u$s3 millones en esta jornada, a u$s45.768 millones. En términos netos, se ubican en un terreno negativo de casi -u$s1.300 millones.

Más allá de las compras del BCRA, el dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva, hasta los $1.394,50. De este modo, en términos reales el tipo de cambio se ubica en mínimos desde mediados del año pasado.

El director de Economía de Fundar, Guido Zack, dijo a Ámbito que, en base a un relevamiento que realizaron, Argentina "no está tan cara en dólares". "La pregunta que subyace es si estos precios en dólares y este nivel de tipo de cambio real es suficiente para que el Banco Central compre reservas y que el Tesoro compre las divisas para pagar la deuda", aclaró. El citado informe reflejó que desde que Javier Milei es presidente el país se abarató 12% en términos relativos al promedio regional. De todos modos, luego de la brusca devaluación inicial de diciembre de 2023 hubo períodos de encarecimiento, como el que ocurrió entre mediados de 2024 y mediados de 2025, o el que se está viendo en los últimos meses.