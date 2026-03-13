El dólar oficial cae por cuarta rueda consecutiva y el mayorista se afianza debajo de los $1.400 + Seguir en









El tipo de cambio mayoristas bajó de manera sostenida durante las últimas ruedas, cerrando una nueva semana a la baja, retomando la tendencia vista a finales de febrero.

El contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Depositphotos

El dólar oficial mayorista cae este viernes y se ubica por debajo de los $1.400, en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y un sabor agridulce a partir del dato de inflación de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocede $4,5 a los $1.390 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubica a $1.627,97, es del 17,1%. En lo que va de la semana, el tipo de cambio cae $26.

En tanto, los contratos de dólar futuro anotan caídas generalizadas de hasta el 0,6%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.408 para fines de marzo.

A nivel minorista, el dólar cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este se posiciona a $1.418,73.

Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP cae 0,3% a los $1.411,25, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace un 0,1% a $1.455,57. El dólar blue opera estable a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

dolar blue inversiones finanzas Las compras del BCRA terminaron superando ampliamente lo anunciado originalmente sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio. Depositphotos El Central sigue comprando reservas En paralelo, el BCRA continúa su intervención en el mercado cambiario. En la rueda del pasado jueves, la autoridad monetaria compró u$s47 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde el 5 de enero, la autoridad monetaria viene comprando divisas en todas las ruedas del mercado oficial. Con estas operaciones, el organismo ya acumula compras por u$s3.253 millones en lo que va de 2026, de las cuales solo en marzo fueron de u$s541 millones. Aunque inicialmente había anticipado que absorbería hasta un máximo del 5% del volumen operado para evitar generar volatilidad, las adquisiciones terminaron superando ampliamente ese porcentaje sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Este jueves cayeron u$s3 millones y se ubicaron en u$s45.768 millones.

Temas Dólar

BCRA