La inflación de febrero se mantuvo en el 2,9%, pero la Núcleo se aceleró al 3,1% impulsada por la carne Por Erika Cabrera + Seguir en









La inflación estuvo por encima de lo esperado por el mercado (+2,7%), no logró desacelerarse y se mantienen presionada por los aumentos de tarifas de gas, agua y luz, así como también por el salto de la carne. En tanto, la variación interanual se aceleró al 33,1%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año marcó el 5,9%.

Mariano Fuchila

Contrariamente a lo que esperaba el mercado, la inflación continúa presionada y se mantuvo en el 2,9% durante febrero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se destacó la aceleración de la Núcleo, que se aceleró del 2,6% al 3,1%, impulsada fuertemente por el salto de la carne. En tanto, la variación interanual se aceleró al 33,1%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año marcó el 5,9%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trató del noveno mes consecutivo que la inflación no se desacelera, pese a que febrero es un mes con menor cantidad de días por lo que el aumento de precios suele ser menor. De cara hacia adelante, para marzo se espera un mayor peso de la Guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo y lo llevó cerca de los u$s100 por barril, lo que ya comienza a trasladarse de a poco en los surtidores de las estaciones de servicio y generará mayor inflación. De esta manera, se aleja la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como dijo el presidente Javier Milei.

Subas destacadas Entre los rubros que más subieron, se destacó Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles (+6,8%), producto del incremento en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, así como también por la implementación del nuevo esquema de subsidios.

Le siguió en importancia de aumento Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,3%), impulsado por la suba de carne y derivados. A contramano, por un factor estacional se observó una leve baja en frutas y verduras. Este rubro fue el de mayor incidencia a nivel nacional, a excepción de la Patagonia.