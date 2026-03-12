"Ánimo": Javier Milei y la primera plana del Gobierno respaldaron a Manuel Adorni tras denuncias por el viaje de su esposa

El jefe de Estado, la secretaria de Presidencia e importantes funcionarios del Ejecutivo cerraron filas en torno al jefe de Gabinete, quien enfrenta denuncias penales por la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva oficial que viajó a EEUU.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto a la plana mayor del Gobierno salieron a blindar al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , ante el escándalo por el uso del avión presidencial por parte de su esposa, Bettina Angeletti, quien viajó junto a la comitiva oficial a Nueva York, EEUU, pese a no ser funcionaria ni a ocupar ningún cargo público.

En medio de las denuncias penales presentadas ante la Justicia por presunta malversación de fondos, el mandatario nacional publicó un mensaje en su cuenta de "X" en el que transmitió su apoyo al jefe de Ministros. En unas pocas líneas, se refirió indirectamente al caso haciendo alusión al concepto económico de "costo marginal" y disparó contra quienes "no lo entienden" y por tanto "ensucian".

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido" , dijo Milei sobre la inclusión de la mujer del jefe de Gabinete en la comitiva presidencial. "Como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", continuó y cerró con una escueta señal de apoyo: "ÁNIMO Manuel Adorni".

Más temprano, la hermana del jefe de Estado, expresó su "apoyo total e incondicional" al funcionario, con quien mantiene una relación de extrema confianza. En una suerte de devolución de favores al apoyo que Adorni le transmitió en medio de las acusaciones por el caso ANDIS, Karina Milei calificó las denuncias como "basura mediática". "Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos" , sentenció.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!

La presidenta de La Libertad Avanza acompañó el mensaje con una imagen recordada de ambos durante el festejo del triunfo libertario en las elecciones legislativas porteñas. En aquel entonces, Adorni encabezó la lista que logró desplazar al PRO del primer lugar por primera vez desde 2007.

El funcionario también recibió el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, mediante sendos retuits al posteo de "El Jefe", Karina Milei. La relación entre la exministra y la Secretaria General de Presidencia no atraviesa su mejor momento. El vuelo propio que comenzó a tomar Bullrich tras la sanción de la reforma laboral encendió alarmas en el entorno de la hermana del presidente. De fondo persiste el temor de que la senadora intente una postulación para la jefatura de Gobierno de CABA, un lugar que Karina tendría reservado para el exvocero.

En las últimas horas, ante la espiralización de las críticas y las denuncias, Casa Rosada salió a blindar al exvocero mediante la difusión de imágenes de una serie de reuniones encabezadas por el funcionario en el marco de la Argentina Week, en Nueva York, para reforzar su protagonismo en la agenda económica del Gobierno y exhibir gestión en medio del ruido político que generó el episodio.

En ese marco, Adorni mantuvo un encuentro en la sede de Bank of America con varios gobernadores argentinos que participan de la gira. De la reunión formaron parte los mandatarios provinciales Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Rolando Figueroa. También participó el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

Asimismo, este jueves también sentó posición el ministro del Interior, Diego Santilli. A través de un tuit en "X", apuntó contra la oposición, denunció un intento de desestabilización y expresó su respaldo a Adorni. "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni", enfatizó.

La jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, también se sumó a las muestras de apoyo al jefe de Gabinete. Anoche, publicó un mensaje con una foto junto al funcionario, acompañada de la frase: "Siempre juntos!".

Denuncian a Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El jefe de Gabinete fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al exvocero. El abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La presencia de su pareja en la delegación generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y también comentarios incómodos dentro del propio oficialismo, en un momento en que el Gobierno busca sostener un discurso de austeridad en el manejo de los recursos del Estado.

En declaraciones al canal A24, el funcionario confirmó la presencia de Angeletti en la aeronave oficial que trasladó a los Milei y a funcionarios nacionales a la Argentina Week. Aseguró que Angeletti “iba a viajar el 26 de febrero a Miami”, pero “hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe”. “Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, añadió.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.