El S&P Merval tuvo un año muy volátil y selectivo: acciones alternaron subas de hasta 65% y bajas de hasta 40%

El panel líder de BYMA avanzó apenas un 24% en pesos en el año, por debajo de la inflación, mientras que en dólares cayó un 5%.

A pocos días de terminar el 2025, la conclusión sobre el desempeño de las acciones argentinas de este año es bastante clara para los especialistas de la city: fue un ciclo complicado y volátil muy influenciado por aspectos políticos y económicos más que por expectativas.

Específicamente, el índice S&P Merval avanzó apenas un 24% en pesos desde enero, mientras que en dólares acumula una caída del 5%, ubicándose en torno a los 2.000 puntos.

“El equity argentino tuvo un año difícil y muy selectivo, atravesado por un proceso de transición macroeconómica, recomposición de precios relativos y cambios en el marco regulatorio. Medido en dólares financieros, el mercado mostró una clara diferenciación entre sectores, más que un movimiento homogéneo del índice”, relataron desde Balanz Capital .

Según Bloomberg , el mejor retorno del año lo obtuvo Central Puerto (CEPU) , que se revalorizó un 65%, impulsada por una mejora en la visibilidad de flujos y un entorno regulatorio algo más predecible.

En segundo lugar, se ubicó Transener (TRAN) , cuyas acciones subieron un 52%, principalmente por su rol estratégico dentro del sistema energético y por la expectativa de una mayor normalización del esquema tarifario. Completó el podio Loma Negra (LOMA) , con un avance del 37% .

“El comportamiento de las acciones argentinas, en un año donde el Merval todavía se encuentra debajo de sus máximos, reflejó un mercado en reordenamiento, donde la performance estuvo más asociada a la sensibilidad sectorial y al timing del ciclo económico que a un movimiento generalizado del mercado”, añadieron desde Balanz.

G88ESKqWoAAvcJp Acciones alternaron subas de hasta 65% y bajas de hasta 40%.

Las acciones más golpeadas del 2025

Del lado de los perdedores, se destacaron Sociedad Comercial del Plata (COME) que se desplomó un 40% en la bolsa local por la mayor volatilidad y el menor apetito por estructuras diversificadas.

Luego apareció Ternium (TXAR), con casi un 19% de baja, dado un menor dinamismo de la actividad industrial y precios internacionales más débiles. Por último, se ubicó Metrogas (METR), con una caída del 7%.

“Aun habiendo ganado las elecciones legislativas y con anuncios en línea con lo que el mercado quería escuchar, la foto del 2025 sigue siendo mixta ya que varias compañías todavía muestran rendimientos negativos en el año”, sostuvieron desde Cocos Capital.

Según los analistas de Portfolio Personal Inversiones, para que la situación mejore, se necesita una compresión del riesgo país, que se posiciona por debajo de los 600 puntos básicos.

“Reducir el riesgo país impacta directamente en la tasa de descuento de las empresas, lo que genera que el valor presente de dichos flujos se mueva al alza. Adicionalmente, el menor riesgo asociado a la Argentina desbloquea la posibilidad de que cada firma se financie más barato. Esto no solo hace que estos mismos flujos aumenten por afrontar menores costos de intereses, sino que, además, bajar el costo de financiamiento abre la posibilidad de que más proyectos se vuelvan viables para las compañías. Así, las oportunidades de crecimiento también aumentan”, mencionaron.