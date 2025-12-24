Dólar hoy: cuánto cotiza la divisa norteamericana en Navidad + Seguir en









Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451.

Si bien no hay operaciones cambiarias oficiales este 24 de diciembre, vísperas de Navidad, el dólar cripto permanece abierto. Así este cotización cae 0,5% y se ubica en promedio los $1.562,54.

Cabe resaltar que el martes, el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,41 para la venta.

Las reservas brutas subieron con fuerza la jornada previa y treparon u$s377 millones. Los activos internacionales cerraron en u$s43.014 millones.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 24 de diciembre El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 24 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1532,13 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,6%. Valor del dólar MEP hoy, miércoles 24 de diciembre El dólar MEP opera a $1482,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.