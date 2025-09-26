SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
26 de septiembre 2025 - 07:37

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de septiembre

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza este viernes en su piso mensual, presionado a la baja tanto por los mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días, como por el espaldarazo que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos.

Por su parte, los ADRs y los bonos en dólares cayeron hasta 8,4% este jueves, consecuencia de una toma de ganancias y un mal clima externo.

Live Blog Post

Las reservas del BCRA repuntaron u$s317 millones, ante presunta nueva compra del Tesoro

En el mercado estiman que hubo intervención oficial, ya que no se vieron ni cambio de valuaciones, ni aportes de organismos. El nivel de liquidación del agro sugiere lo mismo.

Live Blog Post

El Cedear más importante de la bolsa local anunció un pago de dividendos en dólares

Se trata del Cedear del SPDR S&P 500, el fondo cotizado en bolsa que replica el comportamiento del S&P 500.

Live Blog Post

Ante mayor apetito por cobertura, Economía suma 3 bonos dólar linked a la oferta de la última licitación del mes

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, incluyó tres opciones a octubre, noviembre y diciembre al menú anunciado este miércoles.

Live Blog Post

Scott Bessent reiteró el respaldo de EEUU a Javier Milei: "El Tesoro está decidido a apoyar sus reformas"

El secretario del Tesoro le quitó dramatismo a la situación económica que vive la Argentina. Aseguró que "los mercados" no le están dando la espalda, "están mirando por el espejo retrovisor".

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Live Blog Post

Los ADRs y los bonos en dólares cayeron hasta 8,8% ante toma de ganancias y un clima externo negativo

Los operadores todavía procesan los anuncios de salvataje desde EEUU, aún pendientes de aprobación final.

