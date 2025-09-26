Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de septiembre

El dólar oficial cotiza este viernes en su piso mensual, presionado a la baja tanto por los mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días, como por el espaldarazo que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos.
Las reservas del BCRA repuntaron u$s317 millones, ante presunta nueva compra del Tesoro
En el mercado estiman que hubo intervención oficial, ya que no se vieron ni cambio de valuaciones, ni aportes de organismos. El nivel de liquidación del agro sugiere lo mismo.
