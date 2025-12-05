SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
5 de diciembre 2025 - 08:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extiende su andar en calma en el comienzo del último mes del año, aunque permanece cerca del techo de la banda y el mercado sigue con atención la dinámica de las reservas. El foco de la city volverá a posarse sobre las acciones y los bonos, que este jueves frenaron su marcha alcista.

Live Blog Post

Dólar: en cuánto cerrará el 2025 y qué se proyecta para el primer trimestre de próximo año, según los gurúes de la city

Los analistas de la city volvieron a recortar sus expectativas de devaluación para el tipo de cambio. Los gurúes de la city esperan que el dólar oficial se mantenga dentro de las bandas de cara a los próximos meses, y para 2026 proyectan un incremento levemente por debajo a la inflación.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: inversores inquietos de que Javier Milei juegue mal el partido con el "Chiqui" Tapia

El fútbol pasó a la escena principal: el Presidente no viajó al sorteo del Mundial 2026 en medio de su cruzada con Tapia, aliado de Infantino, quien, a su vez, es cercano a Donald Trump.

milei-tapiajpeg.webp
Live Blog Post

Gurúes de la city empeoraron sus proyecciones de inflación: prevén 2,3% para noviembre y más de 30% en 2025

El Banco Central publicó un nuevo REM, realizado entre el 26 y el 28 de noviembre. Participaron 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras.

Live Blog Post

El S&P Merval en dólares frenó marcha alcista, pero se mantuvo arriba de los 2.000 puntos

Tras los dichos del ministro de Economía sobre una posible recompra de deuda, el mercado puso el foco en el riesgo país y la acumulación de reservas.

