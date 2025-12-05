Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 5 de diciembre

El dólar oficial extiende su andar en calma en el comienzo del último mes del año, aunque permanece cerca del techo de la banda y el mercado sigue con atención la dinámica de las reservas. El foco de la city volverá a posarse sobre las acciones y los bonos, que este jueves frenaron su marcha alcista.
Dólar: en cuánto cerrará el 2025 y qué se proyecta para el primer trimestre de próximo año, según los gurúes de la city
Los analistas de la city volvieron a recortar sus expectativas de devaluación para el tipo de cambio. Los gurúes de la city esperan que el dólar oficial se mantenga dentro de las bandas de cara a los próximos meses, y para 2026 proyectan un incremento levemente por debajo a la inflación.
