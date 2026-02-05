Acuerdo comercial con EEUU: cuál es el principal sector beneficiado y en cuáles se ven los mayores riesgos

Este jueves se anunció la firma del acuerdo que incluye eliminación/reducción de aranceles recíprocos y cuotas de importación/exportación para una amplia gama de productos.

El Gobierno anunció este jueves la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos . De acuerdo a lo que había comunicado previamente el país norteamericano, este pacto tiene potenciales beneficios para algunos sectores domésticos, pero puede perjudicar a otras actividades.

" Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos . Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del United States Trade Representative por construir juntos este gran acuerdo", destacó el canciller Pablo Quirno.

Desde la Oficina del Presidente de la República Argentina remarcaron que el mismo "tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

Además, destacaron que se consiguió "gracias a la visión aperturista y de integración regional del presidente Javier Milei, y a su excelente relación con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental ".

En materia sectorial, los especialistas identifican a la carne como uno de los principales beneficiarios potenciales , particularmente teniendo en cuenta que Brasil está sujeto a aranceles del 50% y que el stock de ganado bovino en territorio norteamericano se encuentra en un bajo nivel en términos históricos.

La cancillería remarcó que "el Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado", lo cual "asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de u$s800 millones las exportaciones argentinas de este producto".

"La gran ganancia para Argentina está en la parte de carnes, sin ninguna duda", opinó en diálogo con Ámbito el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, Federico Bernini. Pese a que Argentina le otorga cuota de libre aranceles a EEUU, el especialista en comercio exterior no cree que entre mucha carne desde el norte. Además de la carne, ve potencial en lo conseguido para aceites esenciales de limones.

En términos agregados, el comunicado que se dio a conocer en esta jornada destacó que "Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por u$s1.013 millones".

Cuáles son las industrias locales en alerta

Como contracara, Bernini advierte un "faltante en acero y aluminio" y mostró sorpresa por la supresión de aranceles en vinos, un producto en el cual EEUU podría obtener algún beneficio. En paralelo, puso la lupa sobre el otorgamiento de cuotas para la importación de autos estadounidenses, en un contexto de fuerte competencia con los vehículos chinos, cuya penetración en la región creció a pasos agigantados durante el último tiempo.

Respecto del acero y el aluminio, el Gobierno aseguró que "Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país". Esa normativa autoriza al presidente estadounidense a imponer aranceles o cuotas a las importaciones cuando estas se consideran una amenaza para la seguridad nacional, algo que Donald Trump realizó con el acero y el aluminio durante su primer mandato argumentando que la sobreoferta global debilitaba a la industria norteamericana y afectaba la seguridad nacional.

Vale subrayar que el aluminio representa el 8,2% de las exportaciones a EEUU y que el 54% del aluminio exportado tiene como destino a ese territorio. En particular, la facturación de Aluar depende en más de un 70% de sus ventas externas.

De acuerdo con lo informado este jueves, Argentina eliminará gravámenes para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Ante la consulta de este medio, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que representa a las farmacéuticas de origen local, dijo que van a esperar al análisis detallado del departamento jurídico y de la comisión directiva antes de sentenciar una opinión sobre las implicancias del acuerdo en el sector.

Según dijo el propio Gobierno, el acuerdo será remitido al Congreso nacional para su correspondiente tratamiento. Desde el oficialismo. "El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", expresó la Oficina del Presidente durante la jornada.