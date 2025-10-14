Día de la Lealtad peronista: convocan a una caravana al domicilio donde Cristina Kirchner está presa

La concentración, que se realiza con el lema “Leales de Corazón”, tiene como objetivo reunir a militantes, sindicatos y distintas agrupaciones frente a la residencia de Cristina Kirchner.

En el marco del Día de la lealtad peronista, se realizará una caravana hasta la casa de la expresidenta.

Sindicatos, organizaciones sociales y militantes convocaron a sumarse a la caravana “Leales de Corazón” este 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista , que finalizará frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111 , donde cumple su condena. La movilización busca expresar respaldo político y denunciar lo que consideran políticas de exclusión y persecución.

La iniciativa se desarrollará a partir de las 17 horas y tiene como epicentro el domicilio donde se encuentra detenida la expresidenta, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad. La actividad se enmarca en los actos del Día de la Lealtad y coincide con la antesala de las elecciones legislativas , lo que agrega relevancia política a la convocatoria.

Los organizadores explicaron que "ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados : recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".

Además, remarcaron que "la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución". La consigna de la marcha resume los objetivos de la movilización: "Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón".

Alcance y organización de la caravana

La actividad busca concentrar a militantes, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos de todo el país en un acto simbólico de lealtad y respaldo político. Los participantes recorrerán distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en San José 1111, punto central de la demostración. La movilización también se plantea como una expresión de resistencia frente a lo que los convocantes describen como políticas de persecución y ajuste social, y como un gesto de unidad peronista a pocos días de las elecciones.