Scott Bessent, sobre el auxilio a Argentina: "No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro"

El titular de la Secretaría del Tesoro afirmó que EEUU sacará "mucho provecho" de la asistencia financiera que le dará el gobierno de Donald Trump a Javier Milei.

El Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habló esta noche sobre la asistencia financiera otorgada a la Argentina de Javier Milei que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones. Ante el ruido político que generó en tierras estadounidenses, el funcionario del gobierno de Donald Trump dijo: "No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro". Además, afirmó que el peso "está infravalorado".

En una entrevista con la cadena Fox News, Bessent defendió la decisión de Washington de apoyar económicamente al Gobierno libertario, sacudido por la volatilidad cambiaria ante las dudas del mercado sobre la sustentabilidad del programa que implementa el equipo de Luis Caputo.

Ante la consulta de los beneficios que podría obtener Estados Unidos, no dudó en afirmar que sacarán "mucho provecho de ello" y puso como ejemplo la guerra comercial y económica con el gobierno chino al señalar que Milei "está comprometido a sacar a China de Argentina".

Para Bessent, la Casa Blanca no está auxiliando a la Argentina. "No es un rescate en absoluto", dijo y añadió: "Es comprar barato y vender caro" ya que "el peso argentino está infravalorado".

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, prosiguió el secretario del Tesoro. Noticia en desarrollo-.