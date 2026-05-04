Guerra en Medio Oriente: el estrecho de Ormuz se vacía de barcos mientras Irán y EEUU compiten por su control

El paso clave del petróleo mundial quedó sin actividad mientras Irán advirtió que atacará fuerzas extranjeras y EEUU activó un operativo de escolta naval.

El estrecho de Ormuz registra una caída drástica del tránsito marítimo en medio de la tensión entre Irán y EEUU.

El estrecho de Ormuz registra este lunes un tránsito casi nulo de buques luego de que Irán advirtiera que atacará cualquier fuerza militar extranjera que ingrese a la zona y de que Estados Unidos anunciara el inicio de un operativo naval para escoltar embarcaciones comerciales en medio de la escalada de tensión regional.

El paso marítimo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permaneció prácticamente vacío durante la jornada, con apenas la presencia de un petrolero sancionado en tránsito. El resto de las embarcaciones evitó la zona en un contexto de máxima tensión militar y diplomática.

El escenario se agravó luego del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner en marcha el operativo “Proyecto Libertad”, impulsado por la administración de Donald Trump, contempla el envío de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y alrededor de 15.000 militares bajo coordinación del Comando Central de Estados Unidos. La misión comenzará en Medio Oriente con el objetivo de escoltar barcos comerciales atrapados en el estrecho.

Según la Casa Blanca, la iniciativa busca garantizar la circulación segura en la ruta clave del comercio global, afectada por el conflicto. Trump sostuvo que los buques serán acompañados fuera de zonas de riesgo para permitir que continúen sus actividades sin interrupciones.

El mandatario también advirtió que cualquier intento de interferencia será respondido con firmeza, mientras el Pentágono aún no detalló la modalidad operativa completa del despliegue militar en la región.

Irán amenazó con ataques en el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Donald Trump del "Proyecto Libertad"

A su vez, Irán amenazó con atacar a cualquier fuerza armada extranjera que intente ingresar al estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el anuncio del operativo naval “Proyecto Libertad”, que busca escoltar embarcaciones comerciales en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El mayor general Ali Abdollahi, del mando central iraní, sostuvo que la seguridad del corredor marítimo está bajo control de las fuerzas armadas de la República Islámica. Además, remarcó que todo tránsito en la zona debe ser coordinado con las autoridades militares iraníes, endureciendo el mensaje hacia cualquier presencia extranjera.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera (especialmente el agresivo ejército de Estados Unidos) si intenta acercarse o entrar al estrecho de Ormuz, será objetivo de ataque”, expresó Abdollahi en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, elevando el tono de la respuesta oficial.