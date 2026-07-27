ARCA habilitó el uso del Certificado de Origen Digital para liberar garantías aduaneras: cómo funciona

La medida permite que importadores y despachantes de aduana gestionen de manera digital la liberación de garantías por la falta del Certificado de Origen MERCOSUR y de las multas automáticas asociadas. Entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial.

La medida busca simplificar los procesos aduaneros y acelerar la operatoria de importadores y despachantes, al incorporar un trámite completamente digital dentro del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el procedimiento para que importadores y despachantes de aduana puedan utilizar el Certificado de Origen Digital (COD) al momento de solicitar la liberación de las garantías constituidas por la "Falta de Certificado de Origen MERCOSUR" (FCEO) y de las multas automáticas (MUAU) vinculadas.

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La medida fue establecida mediante la Resolución General 5880/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a facilitar las operaciones de comercio exterior mediante la incorporación de un procedimiento completamente digital.

A partir de ahora, los operadores deberán realizar el trámite a través de la opción "Presentación Certificado de Origen Digital" del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA) , donde deberán informar el identificador de la destinación, los ítems correspondientes y el número del o de los Certificados de Origen Digitales aplicables.

La resolución recuerda que, hasta el momento, la normativa vigente exigía la presentación del certificado en formato papel para liberar este tipo de garantías , a la espera de que estuviera operativo el procedimiento informático. Con la implementación del nuevo trámite, ese requisito queda reemplazado por la presentación del documento digital.

Asimismo, la norma señala que el servicio aduanero verificará que el Certificado de Origen Digital cumpla con los requisitos previstos por el régimen de origen del acuerdo comercial correspondiente. Una vez realizada esa evaluación, aprobará o rechazará la solicitud y notificará el resultado mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) .

La resolución también indica que el procedimiento podrá consultarse en el micrositio del SITA disponible en el sitio web de ARCA y establece que la medida entró en vigencia este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial.

Cómo cambia el trámite

Hasta la entrada en vigencia de esta resolución, quienes necesitaban liberar una garantía por la denominada "Falta de Certificado de Origen MERCOSUR" (FCEO) debían presentar el certificado exclusivamente en formato papel. La nueva normativa elimina ese requisito y permite realizar el procedimiento mediante la presentación del Certificado de Origen Digital.

El trámite podrá realizarse a través de la opción "Presentación Certificado de Origen Digital" del sistema SITA, donde el operador deberá informar:

El identificador de la destinación.

Los ítems correspondientes.

El número del o los Certificados de Origen Digital aplicables.

La nueva resolución de ARCA incorpora un trámite digital para liberar garantías por falta del Certificado de Origen MERCOSUR. El procedimiento estará disponible para importadores y despachantes mediante el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA). Magnific

Qué verificará la Aduana

Una vez presentada la documentación, el servicio aduanero verificará que el Certificado de Origen Digital cumpla con los requisitos establecidos por el régimen de origen correspondiente al acuerdo comercial aplicable.

Tras ese análisis, la Aduana aprobará o rechazará la solicitud y notificará el resultado mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

Qué busca la medida

ARCA explicó que la decisión fue adoptada luego de que quedara operativo el procedimiento informático necesario para gestionar la liberación de garantías con certificados digitales. Además, recordó que la Certificación de Origen Digital ya cuenta con el mismo valor jurídico que los certificados emitidos en papel, conforme a las normas vigentes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Con este cambio, el organismo apunta a reducir tiempos administrativos, disminuir el uso de documentación física y facilitar las operaciones de comercio exterior, en línea con el proceso de modernización y digitalización de los trámites aduaneros. La resolución entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial.