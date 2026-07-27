Ofrecen una recompensa de $5 millones para obtener información sobre Micaela Albornoz, desaparecida hace más de un mes

dEl Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el pago para quienes aporten datos que permitan encontrar a Micaela Albornoz. La última imagen conocida la muestra sobre la Ruta Nacional 34, en Santa Fe.

Albornoz desapareció el 24 de junio alrededor de las 9.30, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Villa Manuelita, en Rosario, con destino a una plaza cercana.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Micaela Albornoz , la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio. La medida fue dispuesta luego de que, a más de un mes de su desaparición, la investigación aún no lograra establecer dónde se encuentra.

La resolución fue impulsada a pedido de la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, turno Seis, de Córdoba , que intervino en la causa luego de que la mujer fuera registrada por cámaras de videovigilancia en esa provincia. Según el expediente, Albornoz atraviesa una situación de vulnerabilidad, presenta patologías psiquiátricas y al momento de ausentarse de su domicilio no llevaba consigo la medicación que necesitaba , por lo que las autoridades no descartaron la posible intervención de terceros.

No obstante, con el avance de la investigación, las autoridades cordobesas concluyeron que la mujer ya no se encontraba en esa provincia y la causa volvió a quedar bajo la órbita de la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario .

Albornoz desapareció el 24 de junio alrededor de las 9.30, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Villa Manuelita, en Rosario, con destino a una plaza cercana. Vive junto a su hija de dos años y sus dos hermanos.

En los días posteriores, familiares encontraron prendas y objetos personales de la mujer en la zona del bulevar Oroño y la avenida Leopoldo Lugones, cerca del Parque de la Independencia, luego del aviso de un testigo que aseguró haberla visto allí. Desde entonces, comenzaron a recibirse múltiples reportes sobre presuntos avistamientos en distintos puntos de la ciudad.

Su hermana, Eliana, pidió colaboración pública para localizarla y solicitó que cualquier persona que vea a alguien en situación de calle observe si podría tratarse de Micaela. Paralelamente, la madre de la mujer denunció haber recibido amenazas y llamados extorsivos en los que le aseguraban que su hija estaba secuestrada y le exigían dinero.

A mediados de julio, la investigación sumó una nueva línea cuando un hombre fue identificado en Córdoba utilizando la tarjeta de débito de Albornoz. Al ser interrogado, reconoció haber estado con ella y haberle sustraído la tarjeta, aunque afirmó desconocer dónde se encontraba la mujer. Días antes, familiares la habían reconocido en imágenes captadas en la Terminal de Ómnibus de Córdoba durante la madrugada del 30 de junio.

El viernes pasado, la Policía de Córdoba informó que, tras las diligencias realizadas, obtuvo elementos que permitían descartar que Albornoz permaneciera en esa provincia.

La pista más reciente surgió durante el fin de semana, cuando una cámara de seguridad registró a una mujer caminando sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, en Santa Fe. Sus familiares aseguraron que se trata de Micaela y remarcaron que continúan sin explicación sobre cómo pudo desplazarse entre distintas provincias sin ser localizada. También insistieron en que "jamás abandonaría a su hija por decisión propia".

De acuerdo con la descripción difundida en la Resolución 718/2026, Albornoz mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. Además, tiene un piercing en el ombligo y, según el documento oficial, camina encorvada, mirando al suelo, y suele hablar sola.

Las personas que puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, o con la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario al teléfono (341) 486-1200.