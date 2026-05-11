Bitcoin se sotiene en u$s81.000 pese a la tensión global y mientras EEUU avanza en su nueva regulación cripto

Bitcoin se mantiene sobre los u$s81.000 a pesar de la presión global, ¿podrá alcanzar los u$s85.000 ante la tensión en Medio Oriente?

El precio de las principales criptomonedas se mantiene estable ante la incertidumbre geopolítica.

Bitcoin (BTC) inició la semana prácticamente sin cambios, en torno a los u$s81.180, luego de haber tocado los u$s82.000 durante el fin de semana —máximo desde marzo—. Por su parte, Ethereum (ETH) avanza levemente hasta los u$s2.330. Pese a la leve desaceleración de las subas en las últimas horas, el mercado cripto muestra resiliencia ante los vaivenes del conflicto internacional, y expectativa ante los avances de la Ley Clarity .

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , destacó que " Bitcoin se mantiene por encima de los u$s81.000 a pesar de la renovada presión sobre los mercados globales de riesgo causada por el aumento de los precios del petróleo y las preocupaciones inflacionarias".

Remarcó además que "las entradas en ETFs y el continuo posicionamiento institucional están ayudando a estabilizar el BTC, incluso mientras el crudo cotiza cerca del rango de u$s92 a u$s100 debido a los riesgos de suministro en Medio Oriente ".

Por lo tanto, explicó que "el mercado ahora observa si Bitcoin podrá sostener el impulso hacia el nivel de u$s85.000 si las condiciones macroeconómicas permanecen estables".

Mientras, Ethereum "continúa mostrando un rendimiento inferior al de Bitcoin en términos relativos" y mencionó que "el nivel clave para ETH sigue siendo por encima de los u$s2.400 , lo que señalaría un retorno más sólido del apetito por riesgo entre los grandes activos digitales".

El resto del mercado acompaña con alzas contenidas: XRP, solana (SOL), dogecoin (DOGE), cardano (ADA), chainlink (LINK) y monero (XMR) ganan alrededor del 1%. XRP, además, recuperó el cuarto puesto por capitalización bursátil al desplazar a Binance Coin (BNB).

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Clarity Act: audiencia en el Senado el 14 de mayo

El Comité Bancario del Senado de EEUU confirmó que el 14 de mayo revisará la ley de estructura de mercados cripto, conocida como Clarity Act, encargada principalmente de regularizar a las stablecoins. La norma busca definir cuándo un token digital es un valor, una materia prima (commodity) u otra categoría, y delimitar las jurisdicciones de la SEC y la CFTC sobre el sector.

Cualquier texto que apruebe el Senado deberá luego armonizarse con la versión de la Cámara de Representantes —la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, aprobada en julio pasado por 294 votos contra 134 con apoyo bipartidista— antes de llegar al escritorio de Donald Trump.

Tensión geopolítica: Irán e Israel, focos de incertidumbre

Más allá del mercado cripto, el contexto geopolítico sigue generando ruido. Aunque EEUU e Irán confirmaron que el alto el fuego continúa vigente, las negociaciones de paz están trabadas: Trump calificó de "totalmente inaceptable" la última propuesta iraní, mientras Teherán denuncia "exigencias irrazonables" de Washington.

A eso se suma la advertencia del premier israelí Benjamín Netanyahu, quien afirmó este domingo que la guerra "no ha terminado" en tanto Irán no retire su uranio enriquecido, sin descartar el uso de la fuerza para lograrlo.