Dua Lipa presentó una demanda millonaria contra Samsung por usar su imagen sin permiso

La demanda incluye acusaciones de vulneración de derechos de autor, infracción de marca y apropiación indebida del parecido físico y la imagen de Lipa.

La estrella del pop británico-albanesa Dua Lipa presentó una demanda de u$s15 millones contra Samsung , al alegar que el gigante tecnológico utilizó su imagen en el embalaje de televisores sin permiso.

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Según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Lipa sostiene que Samsung mostró de forma destacada una fotografía de su rostro en varios modelos de televisor vendidos en todo Estados Unidos sin su consentimiento.

El escrito sostiene que los embalajes fueron "diseñados para aprovechar indebidamente el éxito, ganado con esfuerzo, de Dua Lipa para promocionar y vender los productos de Samsung".

Documentos judiciales señalan que la imagen se tomó durante la actuación de la cantante en 2024 en el festival Austin City Limits Music Festival y que se trata de una obra protegida por derechos de autor cuya titular es Lipa.

La demanda incluye acusaciones de vulneración de derechos de autor, infracción de marca y apropiación indebida del parecido físico y la imagen de Lipa.

Según el escrito, Lipa supo por primera vez del uso de su imagen en junio de 2025, después de que algunos fans empezaran a compartir fotos en internet y se refirieran al producto como la 'Dua Lipa TV Box'.

Como parte de las pruebas aportadas al caso, la demanda también incluye publicaciones en redes sociales que, según el equipo legal de Lipa, sugieren que algunos clientes compraron los televisores únicamente por su imagen. Una de ellas supuestamente decía: "Ni siquiera pensaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí llevármelo".

El equipo legal de Lipa sostiene además que Samsung hizo caso omiso de los reiterados requerimientos para dejar de utilizar la imagen.