El Gobierno decretó un nuevo feriado para Buenos Aires en mayo: quiénes podrán disfrutar de estefinde XL

Esta fecha especial llegará con una pausa inesperada para miles de vecinos, quienes podrán aprovechar para hacer una escapada.

El quinto mes del año sorprende con un feriado que cortará la rutina de algunos afortunados.

El quinto mes del año cuenta con otra sorpresa para un grupo de bonaerenses que podrá cortar la rutina con un feriado exclusivo. La medida alcanzará a una localidad de la provincia de Buenos Aires , cuyos habitantes ya revisan el calendario para organizar escapadas o reuniones familiares.

La importancia de la fecha se debe una celebración tradicional muy especial para la comunidad y, como pasa cada año, impactará en las oficinas públicas, bancos y distintas actividades locales. Además, al quedar tan cerca del 25 de mayo, se abre la posibilidad de un fin de semana extra largo para muchos vecinos.

Esta fecha puede ser perfecta para una escapada, o simplemente para disfrutar con los seres queridos.

El viernes 22 de mayo de 2026 va a ser un día no laborable en el partido bonaerense de Coronel Brandsen por la celebración patronal de Santa Rita de Cascia. La festividad forma parte de una tradición histórica de la ciudad y suele convocar actividades religiosas y actos culturales en los que participan todos los vecinos.

Cada año, esta comunidad se junta alrededor de la parroquia dedicada a Santa Rita, una figura muy venerada dentro del catolicismo y conocida popularmente como la " santa de los casos imposibles ". El asueto administrativo alcanza principalmente a dependencias públicas y distintos servicios de la zona.

La historia de esta devoción se relaciona con la llegada de inmigrantes europeos a la región. Con el paso de los años, la celebración dejó de tener un carácter exclusivamente religioso y pasó a ocupar un lugar importante dentro de la vida social de Brandsen. Muchas familias aprovechan para reencontrarse, compartir almuerzos y participar de ferias o eventos organizados por instituciones locales.

Además, en 2026 la fecha tendrá un atractivo adicional, ya que el lunes 25 de mayo será feriado nacional por la Revolución de Mayo, por lo que quienes puedan unir ambos descansos tendrán un fin de semana extra largo de cuatro días. El partido de Brandsen se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene una estética rural con una comunidad muy vinculada a sus tradiciones históricas.

Feriado día libre otoño descanso En mayo 2026, un grupo de afortunados gozará de un fin de semana de 4 días. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables