El quinto mes del año cuenta con otra sorpresa para un grupo de bonaerenses que podrá cortar la rutina con un feriado exclusivo. La medida alcanzará a una localidad de la provincia de Buenos Aires, cuyos habitantes ya revisan el calendario para organizar escapadas o reuniones familiares.
El Gobierno decretó un nuevo feriado para Buenos Aires en mayo: quiénes podrán disfrutar de estefinde XL
Esta fecha especial llegará con una pausa inesperada para miles de vecinos, quienes podrán aprovechar para hacer una escapada.
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Calendario feriados 2026: Buenos Aires tendrá un finde largo inesperado esta semana
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El feriado de mayo que no sabías que existía y hará tu semana laboral mucho más corta
La importancia de la fecha se debe una celebración tradicional muy especial para la comunidad y, como pasa cada año, impactará en las oficinas públicas, bancos y distintas actividades locales. Además, al quedar tan cerca del 25 de mayo, se abre la posibilidad de un fin de semana extra largo para muchos vecinos.
A qué se debe el feriado del 22 de mayo de 2026
El viernes 22 de mayo de 2026 va a ser un día no laborable en el partido bonaerense de Coronel Brandsen por la celebración patronal de Santa Rita de Cascia. La festividad forma parte de una tradición histórica de la ciudad y suele convocar actividades religiosas y actos culturales en los que participan todos los vecinos.
Cada año, esta comunidad se junta alrededor de la parroquia dedicada a Santa Rita, una figura muy venerada dentro del catolicismo y conocida popularmente como la "santa de los casos imposibles". El asueto administrativo alcanza principalmente a dependencias públicas y distintos servicios de la zona.
La historia de esta devoción se relaciona con la llegada de inmigrantes europeos a la región. Con el paso de los años, la celebración dejó de tener un carácter exclusivamente religioso y pasó a ocupar un lugar importante dentro de la vida social de Brandsen. Muchas familias aprovechan para reencontrarse, compartir almuerzos y participar de ferias o eventos organizados por instituciones locales.
Además, en 2026 la fecha tendrá un atractivo adicional, ya que el lunes 25 de mayo será feriado nacional por la Revolución de Mayo, por lo que quienes puedan unir ambos descansos tendrán un fin de semana extra largo de cuatro días. El partido de Brandsen se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y mantiene una estética rural con una comunidad muy vinculada a sus tradiciones históricas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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