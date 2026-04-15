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A falta de dos meses para la Copa del Mundo, los futbolistas internacionales se encuentran en un margen mínimo para sufrir hasta una lesión leve. Conocé la lista de los jugadores que se perderán el Mundial, con la reciente inclusión del francés Ekitike.

Los jugadores y las figuras que se pierden el Mundial 2026 por lesión

El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a sufrir sus primeras bajas confirmadas. A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, varios futbolistas quedaron descartados por lesión y no podrán estar representando a su país en la cita máxima.

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Las lesiones de larga duración y los ajustados tiempos de recuperación se convierten en un factor determinante en la cuenta regresiva hacia el torneo. Con menos de 100 días para el debut, algunas selecciones ya saben que perderán piezas clave en sus planteles.

En la previa al Mundial, los problemas físicos en la temporada generan preocupación en los cuerpos técnicos. El calendario cada vez más cargado, la acumulación de partidos y la alta exigencia competitiva aumentan el riesgo de sufrir bajas por lesión en el tramo decisivo.

Los futbolistas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: Rodrygo - Brasil

Sufrió la rotura de ligamentos cruzados el 2 de marzo Jack Grealish - Inglaterra

Sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo Juan Foyth - Argentina Sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el 24 enero de 2026 Joaquín Panichelli - Argentina Se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento con la Selección Argentina el jueves 26 de marzo Hugo Ekitike - Francia Sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho el 14 de abril Joaquín Piquerez - Uruguay Sufrió la "rotura ligamentaria en el tobillo derecho" en el amistoso el viernes 27 de marzo Los jugadores en riesgo de no ir al Mundial 2026: Asimismo, existe una lista de jugadores que están operados o en rehabilitación intensiva y cuya presencia depende de una recuperación milagrosa o del ritmo que logren retomar en mayo. Marc-André ter Stegen (Alemania) : Tras una cirugía por problemas musculares recurrentes y el retiro de Neuer, su titularidad era segura, pero su estado físico actual lo mantiene en duda constante.

: Tras una cirugía por problemas musculares recurrentes y el retiro de Neuer, su titularidad era segura, pero su estado físico actual lo mantiene en duda constante. Alisson Becker (Brasil): Ha lidiado con lesiones musculares y de tendones que han puesto un signo de interrogación sobre su estado de forma para el verano.

Ha lidiado con lesiones musculares y de tendones que han puesto un signo de interrogación sobre su estado de forma para el verano. Luis Chávez (México): Operado de ligamentos de la rodilla; aunque ya realiza trabajos de campo, lleva más de 7 meses sin competir oficialmente.