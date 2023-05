Dólar: qué piensa el mercado de las nuevas medidas y por qué preocupa en un año electoral

"La célebre frase “whatever it takes” (lo que sea necesario) de Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, podría ser un elocuente resumen del accionar reciente del Gobierno (argentino) en materia económica", afirmó GMA Capital Researchs.

"El Ministerio de Economía y el banco central emplearon todas las herramientas a disposición: operaciones de mercado con bonos y con reservas -el FMI fue avisado-, venta de futuros, aceleración del 'crawling peg' y un ajuste de 1.000 puntos básicos de la tasa de interés. La efectividad de las medidas se verá con el correr de los días, aunque la suerte de la inflación de los próximos meses parece estar echada".

El "martes comienza un súper cepo al 'CCL' (operación con bonos llamada 'contado con liquidación' para dolarizar carteras), parece que no se podrá comprar fácil, entra en escena el súper (dólar) 'blue'", dijo el analista Salvador Distefano.

"El Gobierno adoptó medidas de corte “ortodoxo” -suba de tasas, venta de dólares, etc- para frenar la suba de los tipos de cambio financieros. Las medidas tuvieron un éxito moderado ya que la brecha descendió al 103%, aunque al costo de convalidar una mayor nominalidad y desprenderse de divisas escasas", dijo Delphos Investment.

Banco Central.jpg Télam

"El BCRA cerró abril con un saldo positivo de apenas 33 millones de dólares con ventas en el mercado oficial de 50 millones en esta (última) semana", recordó.

"Absolutamente todos los fundamentals macro están mucho más deteriorados que en crisis cambiarias anteriores. Las compraventas del BCRA siguen encendiendo una luz roja y las reservas netas están completamente desviadas de las metas acordadas con el FMI: esto tiene un correlato inmediato en la brecha y en los depósitos en dólares, que continúan goteando", afirmó la consultora Invecq.

"Continuamos considerando que la situación local resulta altamente delicada", dijo VatNet Financial Research, y afirmó que "hasta las empresas de mejores fundamentos podrían sufrir parte de las consecuencias de la convulsionada economía local".

"La incertidumbre financiera no se despeja. Aunque al Gobierno todavía le quedan cartas por jugar. Adelantos de los desembolsos del FMI -restan 10.800 millones de dólares en 2023 y 3.258 millones en 2024- y nuevos mecanismos para destrabar la situación del dólar soja quedan como opciones de corto plazo", dijo la consultora EcoGo.

"Hay pocas cosas que puede hacer un Gobierno que hoy está fragmentado y con muy poco tiempo, y bajísima credibilidad (...) parches nuevos a implementar quedan muy pocos. Podrías reducir aún más las importaciones y eso es contractivo e inflacionario, podría devaluar pero tampoco resuelve la situación", dijo en declaraciones radiales el economista Eduardo Levy Yeyati.

"El salto en la tasa (del BCRA a 91% TNA) tiene efectos adversos, entre ellos acelerar la nominalidad de la economía, ampliar el déficit cuasifiscal y deteriorar aún más la actividad, y por ahora sólo podría aspirar a tentar a ahorristas a extender sus colocaciones en pesos en busca de ganar tiempo", comentó el economista Gustavo Ber.

"Ello se refleja en el comportamiento más calmo que vienen mostrando en las últimas ruedas los dólares financieras y libre, aunque el respiro está sujeto a que una mayor oferta de divisas se haga presente pronto ya que de fondo continúa una mayor emisión monetaria que podría anticipar renovadas presiones hacia la cobertura cambiaria", señaló.

"Yo creo que hoy hay que ordenar la macroeconomía y ordenar la macroeconomía significa tomar un conjunto de medidas en política monetaria, fiscal, política externa y de ingresos, de forma tal que podamos lanzar un programa de estabilización monetaria y estabilización de los precios", dijo en declaraciones radiales el exministro de Economía Remes Lenicov.

"A mi me parece que no se puede saltar etapas, por eso hay que estabilizar primero, y tampoco se puede ser simplista en la resolución porque la situación de la inflación es algo complejo, no depende solamente del equilibrio fiscal (...) También depende de la política monetaria y de los famosos precios relativos clave que tiene la economía argentina que son el tipo de cambio, las tarifas, los salarios y la tasa de interés", explicó.

"El comienzo del año parece continuar la tendencia vista en el 2022, donde la aceleración inflacionaria corre por encima de los salarios nominales. Dado que la dinámica en los precios continua en alza, sumado a que las previsiones de actividad económica negativas, es posible que en el 2023 los salarios vuelvan a presentar la misma dinámica similar a la del año anterior", estimó la consultora ACM.