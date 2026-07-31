Domingo Cavallo pidió avanzar hacia la competencia de monedas y propuso declarar al dólar de curso legal

El exministro de Economía respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno, aunque consideró que es insuficiente. Sostuvo que debe complementarse con la declaración del dólar como moneda de curso legal y con la prohibición de futuras restricciones cambiarias para consolidar un sistema de competencia de monedas.

Cavallo aseguró que la reforma del Banco Central "va en la dirección correcta", pero reclamó profundizar los cambios para garantizar la libre competencia entre el peso y el dólar.

El exministro de Economía Domingo Cavallo respaldó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciado por el presidente Javier Milei, aunque planteó que la iniciativa debería incorporar nuevas modificaciones para consolidar un régimen de competencia de monedas.

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En una columna publicada en su blog, Cavallo sostuvo que el proyecto "contiene dos modificaciones importantes" que recrean la reforma de 1992: "el objetivo excluyente de la política monetaria debe ser la defensa del valor del Peso y se prohíbe el financiamiento monetario del Déficit Fiscal" .

Además, consideró que resulta "muy importante" que esas conductas queden alcanzadas por el Código Penal y destacó la decisión de fortalecer la independencia del Banco Central.

Más allá del respaldo a la iniciativa oficial, el exfuncionario afirmó que el proyecto no alcanza para cumplir con una de las promesas de campaña de Javier Milei. Según planteó, "si lo que el gobierno persigue es la libre competencia entre el peso y el dólar (...) la reforma debería complementarse con dos disposiciones adicionales" .

La primera consiste en declarar al dólar moneda de curso legal "con las mismas propiedades que el peso" . La segunda apunta a prohibir por ley cualquier restricción futura al movimiento de capitales , estableciendo sanciones similares a las previstas para quienes financien el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Para Cavallo, ambas medidas permitirían crear "el marco legal para un sistema eficaz de competencia de monedas".

El respaldo a Horacio Liendo

En otro tramo del texto, el exministro destacó el aporte del abogado Horacio Liendo, a quien definió como "autor intelectual del marco legislativo que organizó el sistema monetario, cambiario y financiero vigente entre 1991 y 2001".

Cavallo afirmó que Liendo "me ha convencido que es imprescindible un adecuado marco legal para estas reformas" y pidió que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tengan en cuenta sus propuestas durante el debate parlamentario de la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

La convertibilidad y la competencia de monedas

El exministro volvió a reivindicar el régimen de convertibilidad y sostuvo que "el régimen de convertibilidad de la década del 90 fue un sistema de competencia de monedas".

En ese marco recordó una pregunta formulada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante su reciente visita a la Argentina.

Según relató, la titular del organismo preguntó "por qué terminó la convertibilidad en Argentina luego de 10 años de vigencia", una inquietud que, a su entender, refleja las dudas del Fondo sobre la estabilidad futura del programa económico argentino.

El caso de Bulgaria como ejemplo

Gran parte de la columna está dedicada a analizar la experiencia de Bulgaria, país natal de Georgieva, que en 1997 implementó una caja de conversión tras una crisis hiperinflacionaria.

Para Cavallo, ese proceso demuestra que "un país que ha destruido su moneda puede reconstruir la confianza si reemplaza la discrecionalidad por una regla verificable", siempre que esa política esté acompañada por reformas fiscales, bancarias e institucionales.

El exfuncionario destacó que el régimen búlgaro permitió reducir la inflación, recuperar el crecimiento económico y mantener una regla monetaria estable durante casi tres décadas, hasta la adopción del euro en 2026.

No obstante, aclaró que "la caja de conversión no fue una fórmula mágica" y remarcó que el éxito también dependió del saneamiento del sistema financiero, la disciplina fiscal y un amplio consenso político.

Las lecciones para la Argentina

Hacia el final del texto, Cavallo sostuvo que la experiencia internacional demuestra que la estabilidad monetaria debe estar acompañada por transformaciones institucionales más profundas.

En ese sentido, señaló que "la reforma monetaria es tan importante como la reforma fiscal" y expresó su deseo de que el debate parlamentario permita institucionalizar "un sistema monetario, financiero y cambiario capaz de recrear rápidamente el crédito interno y externo del país".

Finalmente, concluyó que la estabilidad de largo plazo requiere construir consensos que trasciendan a los gobiernos y combinar disciplina macroeconómica con políticas de educación, capacitación y promoción del emprendedurismo.

Como síntesis de su planteo, Cavallo afirmó que "la confianza puede recuperarse rápidamente cuando la discrecionalidad es reemplazada por una regla clara", aunque advirtió que su permanencia depende de que "el costo de violar esa regla sea mayor que el costo de respetarla".